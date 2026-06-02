◇練習試合 山梨学院6―5仙台育英（2026年5月30日 山梨学院グラウンド）

春季山梨県大会で優勝した山梨学院は5月30日に山梨県甲府市内で仙台育英（宮城）と練習試合を行い、6―5で逆転勝利を飾った。

今春の宮城県大会王者と熱戦を演じた吉田洸二監督は「仙台育英バッテリーの配球から意図を感じました。やらされている野球ではなく、選手が考えて野球をしていると伝わってきました」と相手ナインを称えた。

山梨学院は最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）が同校初となるドラフト1位指名の候補に挙がっている。選抜では左手首を骨折するアクシデントに見舞われるも、既にブルペン投球を再開するなど回復は順調に進み、万全の態勢で最後の夏を迎える見込みだ。

試合終了後、吉田監督が、投手育成に定評のある須江航監督に助言を求める場面があった。

吉田監督「投手育成に長けている須江先生に1つお願いが…。菰田の投球映像を見ていただけませんか」

須江監督「もちろんです。（映像を見て）なるほど…。以前より体重移動がスムーズになっていますね。フォームが進んでいくにつれて加速していくような感じがある。体重移動、リリースのタイミングが合っていますね。指にボールが収まっています。この進化はケガの功名でしょうか。何があったんでしょうか」

吉田監督「そうなんです。選抜で左手首を骨折してしまったので、手が使えない分、走り込み、ウエートトレーニングで徹底的に下半身強化に励みました。それが投球フォームに良い影響をもたらしているようなんです」

須江監督「甲子園の映像しか見ていませんが、以前よりフォームに引っかかりがないと言いますか、スムーズにリリースできるようになっていますね」

吉田監督「スムーズにリリースできていることで得られるメリットは何でしょうか」

須江監督「縦変化の落ち、カットボール系の切れは絶対に今のフォームの方が出ると思います」

吉田監督「実はそうなんですよ。菰田は最近、ついにスプリット系が落ちるようになったんです。いやー、須江先生さすがです！」

須江監督「いえいえ（笑い）でも、これからバッターはどうするんですか。DHで起用するんでしょうか」

吉田監督「DHどころか、一塁手で使いたいですね。夏は3番か、4番でファーストですね。野手としても高い評価をいただいていますし、一塁の守備も上手い。現時点から野手としての可能性を狭めるようなことはしたくない。守ることも大事と考えています」

須江監督「打つ方も再現性が高くて日本の宝ですね」

吉田監督「今回は初めて練習試合をしましたが、仙台育英さんのバッテリーから凄く学びを得ることができました。また試合をできたらいいですね。今度は2試合できればうれしいです」

須江監督「山梨学院さんと試合ができるので、行きは（仙台から）10分ぐらいで着いた感覚でした。帰りは（試合が終わったので）12時間くらいかかるかもしれません（笑い）今回は（勝負の夏を控える状況で）一生懸命やって負けたかったんです。やっぱり良い勉強になりました。ありがとうございました」