Snow Man宮舘涼太（33）が2日、都内でビューティーブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に登壇した。

宮舘は黒のジャケットにブランドカラーのボルドー色のシャツを合わせて登壇すると、「ご覧ください」と両手を広げてアピール。持ち前のロイヤルオーラで会場を優雅な空気感に包んだ。

ターンオーバーの力を信じ、肌のポテンシャルを引き上げる商品。宮舘は2日正午から始まるウェブCMに出演する。自身も商品を使い、「今日がくるまでいろいろな方に『最近肌の調子が良いね』とか言われる機会がすごく多くなった」と告白。「毎日肌がもちもち。使えば使うほど肌が白くなる」とアンバサダーらしく商品の魅力を力説した。

会見では、「シン・宮舘涼太トーク」と題し、さまざまなお題に沿ってトークを展開。「普段あまり人に見せない素の自分」について、「僕もまだ出会っていないと思います」としながら、素は「睡眠を取っている自分だと思うんです」とした。目覚めた瞬間にスイッチが入るといい「目覚めてから宮舘涼太なわけですよ。グッドモーニングじゃなくて『イッツショータイム』」と宮舘節で会場を盛り上げた。この日も独特のキャラクターを輝かせ「これを求めてくれているファンの方も居ますし、僕も苦でない」と言い切った。

次の質問は「生まれ変わるとしたら」。これには「生まれ変わったとしても、このお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」と仕事の楽しさを語っていたところで、なぜか会場から「お疲れさまです」と自動再生の音声が流れた。予期せぬハプニングに宮舘は宮舘は目を丸くし「今疲れないって話したのに？」とツッコミ。会場の笑いを誘い「ねぎらいの言葉も良いですよね」と優雅にフォローした。