【すき家】野菜どっさりの「おんたまビビンバ牛丼」発売、牛肉と3種の具材をあいもりにした新メニュー
牛丼チェーンのすき家は、6月9日(火)9時から「おんたまビビンバ牛丼」を販売する。秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材をあいもりにし、コチュジャンだれとおんたまを合わせた商品。
価格は並盛790円(税込)。販売終了時期は未定、全国1,967店舗で販売予定(6月2日時点)。〈シャキシャキ食感の野菜と牛肉を楽しめるビビンバ風牛丼〉
「おんたまビビンバ牛丼」は、旨辛なキムチとゴマ油の風味が豊かなナムル、ほうれん草を組み合わせた、野菜たっぷりの一品。牛肉やおんたまと具材を混ぜ合わせることで、それぞれの旨みが調和した味わいを楽しめる。
同時に、やみつきのりフレークをトッピングした「おんたま黒ビビンバ牛丼」、おんたまなしの「ビビンバ牛丼」「黒ビビンバ牛丼」も販売する。また、ゴマ油がきいたドレッシングとやみつきのりフレークを使用した「チョレギサラダ」と、みそ汁付きの「チョレギサラダセット」も展開する。
◆おんたまビビンバ牛丼
並盛 790円
ごはん大盛 840円
特盛 1,040円
◆ビビンバ牛丼
並盛 680円
ごはん大盛 730円
特盛 930円
◆おんたま黒ビビンバ牛丼
並盛 830円
ごはん大盛 880円
特盛 1,080円
◆黒ビビンバ牛丼
並盛 720円
ごはん大盛 770円
特盛 970円
◆チョレギサラダセット
270円
◆チョレギサラダ 単品
250円