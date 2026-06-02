【すき家】野菜どっさりの「おんたまビビンバ牛丼」発売、牛肉と3種の具材をあいもりにした新メニュー

牛丼チェーンのすき家は、6月9日(火)9時から「おんたまビビンバ牛丼」を販売する。秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材をあいもりにし、コチュジャンだれとおんたまを合わせた商品。

価格は並盛790円(税込)。販売終了時期は未定、全国1,967店舗で販売予定(6月2日時点)。

〈シャキシャキ食感の野菜と牛肉を楽しめるビビンバ風牛丼〉

「おんたまビビンバ牛丼」は、旨辛なキムチとゴマ油の風味が豊かなナムル、ほうれん草を組み合わせた、野菜たっぷりの一品。牛肉やおんたまと具材を混ぜ合わせることで、それぞれの旨みが調和した味わいを楽しめる。

同時に、やみつきのりフレークをトッピングした「おんたま黒ビビンバ牛丼」、おんたまなしの「ビビンバ牛丼」「黒ビビンバ牛丼」も販売する。また、ゴマ油がきいたドレッシングとやみつきのりフレークを使用した「チョレギサラダ」と、みそ汁付きの「チョレギサラダセット」も展開する。

【画像７点】フェアメニューラインアップを画像で見る

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆おんたまビビンバ牛丼

並盛 790円

ごはん大盛 840円

特盛 1,040円

◆ビビンバ牛丼

並盛 680円

ごはん大盛 730円

特盛 930円

◆おんたま黒ビビンバ牛丼

並盛 830円

ごはん大盛 880円

特盛 1,080円

◆黒ビビンバ牛丼

並盛 720円

ごはん大盛 770円

特盛 970円

◆チョレギサラダセット

270円

◆チョレギサラダ 単品

250円