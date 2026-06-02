【コトブキヤオンラインショップ：「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽/極-スクみず 白/黒」抽選販売】 抽選期間：6月1日12時～6月10日23時59分 当選発表：6月11日夕方以降 出荷予定：6月29日予定 価格：各7,700円

コトブキヤの公式通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて、ガレージキット「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽/極-スクみず 白/黒」の抽選販売を実施している。抽選期間は6月10日23時59分まで。当選発表は6月11日夕方以降に行なわれる。

本製品は、muscuto氏がデザインしたレジンキットの「フレームアームズ・ガール」マガツキ・ドゥルガー用改造パーツセットで、スクみずボディパーツ、ヘアパーツ、フェイスパーツがそれぞれ付属している。

スクみずボディパーツの組み立てには、フレームアームズ・ガールキットのジョイントパーツの一部が必要となるほか、フェイスパーツは塗装済みのカラープリント完成品となっており、組立には瞬間接着剤が必要となっている。

今回本製品4種の抽選販売を実施しており、本抽選販売は「コトブキヤオンラインショップ」のみの実施となる。また支払方法は「クレジットカード」「コンビニ決済」「翌月後払い（atone）」「つど後払い（atone）」となり、「コンビニ決済」を選択した場合は。入金期間内（6月12日から6月19日）に入金が確認できない場合にはキャンセルとなるほか、次回以降の当落結果及ショップ利用に影響が生じる可能性がある。

「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽-スクみず 黒」

「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽-スクみず 白」

「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -極-スクみず 黒」

「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -極-スクみず 白」

(C)KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。