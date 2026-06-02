muscuto氏がデザインした「FAガール改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 スクみず」の抽選販売が実施中！コトブキヤオンラインショップにて受付
コトブキヤの公式通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて、ガレージキット「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽/極-スクみず 白/黒」の抽選販売を実施している。抽選期間は6月10日23時59分まで。当選発表は6月11日夕方以降に行なわれる。
本製品は、muscuto氏がデザインしたレジンキットの「フレームアームズ・ガール」マガツキ・ドゥルガー用改造パーツセットで、スクみずボディパーツ、ヘアパーツ、フェイスパーツがそれぞれ付属している。
スクみずボディパーツの組み立てには、フレームアームズ・ガールキットのジョイントパーツの一部が必要となるほか、フェイスパーツは塗装済みのカラープリント完成品となっており、組立には瞬間接着剤が必要となっている。
今回本製品4種の抽選販売を実施しており、本抽選販売は「コトブキヤオンラインショップ」のみの実施となる。また支払方法は「クレジットカード」「コンビニ決済」「翌月後払い（atone）」「つど後払い（atone）」となり、「コンビニ決済」を選択した場合は。入金期間内（6月12日から6月19日）に入金が確認できない場合にはキャンセルとなるほか、次回以降の当落結果及ショップ利用に影響が生じる可能性がある。
「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽-スクみず 黒」
「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽-スクみず 白」
「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -極-スクみず 黒」
「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -極-スクみず 白」
＼抽選受付開始！／#FAガール 改造パーツセット- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) June 1, 2026
マガツキ・ドゥルガー用 スクみず(全4種)
muscuto氏デザインのガレージキットを、コトブキヤオンラインショップ限定で抽選販売します！
抽選受付期間：2026年6月10日（水）23:59まで
申込制限：お一人様につき各1個まで
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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。