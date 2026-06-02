今年3月のWBCに出場した侍ジャパンメンバーの多くが“後遺症”に悩まされている。

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今季からメジャー移籍し、20本塁打、41打点でリーグ2冠を走っていた村上宗隆（ホワイトソックス）が日本時間5月31日、試合中に右ハムストリングスを肉離れ。全治4〜6週間と診断されたが、故障者は1人や2人じゃない。

投手は宮城大弥（オリックス）が左肘内側側副靱帯損傷で「トミー・ジョン手術」、種市篤暉（ロッテ）は左アキレス腱断裂、メジャー組では菊池雄星（エンゼルス）も左肩炎症でIL入り。野手では鈴木誠也（カブス）は大会中のケガとはいえ右膝捻挫で出遅れ、牧秀悟（DeNA）は4月下旬の右太もも肉離れで二軍調整中だ。

故障まではいかずとも、今季は多くの選手が開幕から調子を崩している。

山本由伸（ドジャース）は昨年のワールドシリーズでフル回転、オフも休む間もなくWBCに臨んだこともあってか、昨季よりも打ち込まれるケースが目立ち、防御率は1点近く悪化。昨季沢村賞の伊藤大海（日本ハム）も特に3、4月は防御率3.99と苦戦。高橋宏斗（中日）は31日のオリックス戦で4回途中5失点でKOされ、二軍落ちした。

「高橋は大会期間中に登板機会がほとんどなかったこともあり、投球の感覚を見失っている。リリース時にカラダの開きが早く、腕が横振りになっている」（中日OB）

国内組投手は開幕直後、日本野球への「再適応」に苦慮。WBCではNPB統一球とは形状が違うMLB公式球を使用したうえ、日本では採用されていないピッチクロック、ピッチコムに対応する必要があった。

「一度WBC方式に慣れた頭とカラダを元に戻すのは、一朝一夕にはいかない」（某投手）

野手では佐藤輝明（阪神）、森下翔太（同）が開幕から好調をキープしているものの、＜別表＞のように、多くの選手が前年よりも成績を落としている。

選手からは、「帰国後も時差ボケがなかなか治らなかった」「WBCに心身のピークを持って行った反動はある。大会終了してからしばらく、気持ちの面でズレが出ている」などという声も。

WBCが行われた年は、公式戦で故障や不振に苦しむ代表選手が少なくない。大会終了から間もなく3カ月を迎えるが、後遺症の影響はなかなか消えそうにない。

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今春WBCで侍ジャパンは「負けるべくして負けた」と言っても過言ではない。最大の敗因はいびつな選手編成にあるが、そもそも「井端監督の高圧的な姿勢で招集の芽が摘まれていた」との指摘も噴出した。肝心の采配も、敵将から「データ分析に基づいているように感じない」酷評される始末…。いったい現場では何が起きていたのか。

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