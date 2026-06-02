人気グラドル・麻倉瑞季、すっぴん姿のオフショットに大反響「肌艶が良くて好感」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が1日、自身のXを更新し、すっぴん姿のオフショットを投稿した。
【写真】顔色悪い？すっぴん姿の麻倉瑞季
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「すっぴんなので顔の色全くないですすみません」と愛犬と2ショット、肌すべすべな、すっぴん姿を見ることができる。
これにファンは「肌艶が良くて好感」「すっぴんでもお綺麗です」などと反応している。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
【写真】顔色悪い？すっぴん姿の麻倉瑞季
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「すっぴんなので顔の色全くないですすみません」と愛犬と2ショット、肌すべすべな、すっぴん姿を見ることができる。
これにファンは「肌艶が良くて好感」「すっぴんでもお綺麗です」などと反応している。
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。