セブン-イレブン「韓国フェア」第2弾 和×韓が融合した「クロッチ」やもちもち「カムジャチーズボール」も
セブン-イレブン・ジャパンは、全国で好評開催中の「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」において、第2弾を8日より順次開催する。
【写真】サクサク×もちもちで楽しい「カムジャチーズボール」
第2弾では、二度焼きのクリスピー生地の「クロッチ」が、和×韓の融合が新しい『きなこ黒蜜』味と、濃厚なチョコが絡む『チョコ』味の2種類で登場。ほかにも、「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」など、食感や満足感にこだわった全8商品がラインアップ。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
「韓国風旨辛ダレのサーモン」321.84円
鮮度の良いサーモンの濃厚な背中の部位だけを使用したおつまみ。身が引き締まっており、さっぱりした味わいとしっかりとした食感が特長。
「やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご」354.24円
醤油にごま油、ねぎ油、オイスターソースを加えた、辛味のある香味ダレを、煮たまごにかけた。とろっとしたたまごと香味ダレがやみつきになる、セブン‐イレブン自慢の味わい。
「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」246.24円
お好み焼きパン専用のミックス粉に一部小麦粉を自家配合し、もっちりしたチヂミの食感を再現。ニラをたっぷり使った生地の中に、旨辛ソースを絞り入れた、風味豊かな一品。
「セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ」321.84円
もちもちとした生地に、ニラ、キャベツ、人参、海老、イカを混ぜ込み焼成。海鮮の旨味と食感を楽しめる。
「セブンプレミアム 参鶏湯」321.84円
鶏ガラをじっくり煮込んだ原料を使った、鶏の濃厚な旨味が特長。独自の製法で、専門店のあるべき工程を踏襲し、本格的な味を追求した。
「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」213.84円
バターの塩味と、きなこシュガーの甘さ、黒蜜ソースのコクが加わり、甘じょっぱく仕上げた。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストが楽しい一品。
「餅っと食感クロッチ チョコ」213.84円
濃厚なチョコクリームと、ほろ苦い甘さのココアシュガーの王道な組み合わせ。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストが楽しい一品。
「お店で揚げた カムジャチーズボール（3個入）」230.04円
ブラックペッパー配合の生地に、じゃがいもを練り込んだ、外サクサクで中もちもちのチーズボール。中にはマッシュポテトが入っており、じゃがいも本来のおいしさをさまざまな食感で楽しめる。
【写真】サクサク×もちもちで楽しい「カムジャチーズボール」
第2弾では、二度焼きのクリスピー生地の「クロッチ」が、和×韓の融合が新しい『きなこ黒蜜』味と、濃厚なチョコが絡む『チョコ』味の2種類で登場。ほかにも、「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」など、食感や満足感にこだわった全8商品がラインアップ。
「韓国風旨辛ダレのサーモン」321.84円
鮮度の良いサーモンの濃厚な背中の部位だけを使用したおつまみ。身が引き締まっており、さっぱりした味わいとしっかりとした食感が特長。
「やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご」354.24円
醤油にごま油、ねぎ油、オイスターソースを加えた、辛味のある香味ダレを、煮たまごにかけた。とろっとしたたまごと香味ダレがやみつきになる、セブン‐イレブン自慢の味わい。
「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」246.24円
お好み焼きパン専用のミックス粉に一部小麦粉を自家配合し、もっちりしたチヂミの食感を再現。ニラをたっぷり使った生地の中に、旨辛ソースを絞り入れた、風味豊かな一品。
「セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ」321.84円
もちもちとした生地に、ニラ、キャベツ、人参、海老、イカを混ぜ込み焼成。海鮮の旨味と食感を楽しめる。
「セブンプレミアム 参鶏湯」321.84円
鶏ガラをじっくり煮込んだ原料を使った、鶏の濃厚な旨味が特長。独自の製法で、専門店のあるべき工程を踏襲し、本格的な味を追求した。
「餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ」213.84円
バターの塩味と、きなこシュガーの甘さ、黒蜜ソースのコクが加わり、甘じょっぱく仕上げた。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストが楽しい一品。
「餅っと食感クロッチ チョコ」213.84円
濃厚なチョコクリームと、ほろ苦い甘さのココアシュガーの王道な組み合わせ。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストが楽しい一品。
「お店で揚げた カムジャチーズボール（3個入）」230.04円
ブラックペッパー配合の生地に、じゃがいもを練り込んだ、外サクサクで中もちもちのチーズボール。中にはマッシュポテトが入っており、じゃがいも本来のおいしさをさまざまな食感で楽しめる。