ヨーロッパでは「6月に結婚する花嫁は幸せになれる（ジューンブライド）」という言い伝えがありますが、結婚を意識しているカップルの結婚指輪・婚約指輪の予算はいくらぐらいなのでしょうか。株式会社WonderSpace（東京都港区）と株式会社ハウツー（東京都港区）が共同運営している結婚情報メディア『HOW TO MARRY（ハウツーマリー）』が実施した調査によると、「20万〜30万円未満」が最多となり、平均予算は「約29.7万円」となりました。では、どのブランドが人気なのでしょうか。



【調査結果】結婚指輪の購入金額は？

調査は、既婚者、婚約中・結婚準備中の人、結婚を意識しているカップル333人を対象として、2026年4月〜5月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、「結婚指輪2本ペアの購入金額」は、「20万〜30万円未満」（28.3％）や「10万〜20万円未満」（25.6％）が上位となり、平均予算は「約29.7万円」となりました。



また、結婚指輪の人気ブランドでは、1位「ティファニー」（14.5％）、2位「4℃」（12.7％）、3位「アイプリモ」（9.6％）が続き、ブライダルリング専門ブランドから憧れの海外ブランドまで、幅広いブランドが選ばれていることがわかりました。



また、「婚約指輪」については、回答者の76.0％が「購入した・もらった」と回答。



「購入金額」は概算平均で「約37.4万円」となり、最も多かった価格帯は「30万〜50万円未満」（29.4％）でした。人気ブランドでも結婚指輪同様に「ティファニー」（16.7％）が高い支持を集めました。



なお、「指輪選びで最も重視されたポイント」は、「デザイン」（58.6％）が最多に。自由記述では「毎日つけるものなので、つけ心地を確認した方がいい」「実際に試着すると印象が違う」「サイズ直しやアフターサービスも確認しておくべき」といった声も寄せられました。



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【出典】

▽HOW TO MARRY／【2026年最新】結婚指輪の平均予算は？333人アンケートで判明したリアルな相場と人気ブランド