「また泣きそうになってます」松本潤、嵐ラストライブのオフショット公開「これ程のグループは2度と現れない」
5月31日をもって活動を終了した嵐の松本潤さんは6月2日、自身のInstagramを更新。ラストライブのオフショットを公開し、ファンからは感謝の声が寄せられています。
【写真】嵐ラストライブのオフショット
ファンからは「26年半お疲れ様でした」「ただただありがとう！」「変わらずこの5人でいてくれたことが本当に嬉しい」「嵐は私たちの青春そのものです」「これ程のグループは2度と現れない」「また泣きそうになってます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】嵐ラストライブのオフショット
「嵐は私たちの青春そのものです」松本さんは「本当に楽しかった。ありがとう」とつづり、4枚の写真を投稿。いずれも5月31日、東京ドームで開催されたライブのオフショットです。特に1枚目は、嵐のメンバーと思われる5人で乾杯する手元が写っており、とても貴重なショットとなっています。
二宮和也さん「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」1日には、メンバーの二宮和也さんも自身のX（旧Twitter）を更新。「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます」「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と、ラストライブ後の心境を明かしています。ファンからは「うちもこんなに幸せに満ちた6/1初めてだよ」「あなたたちはそれだけすごい方々なのです」「これでもう泣けてくる」といった反響が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)