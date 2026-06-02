「いつも毛づくろいされてるから『やっぱ毛並みよくなるの？』って聞いたら旦那が『うん』って言った」



【動画】念入りにペロペロ、パパの毛づくろい（実際の様子、無心です）

そんなコメントが添えられた動画がXで話題です。映っているのは、元保護猫の「日咲（ひなた）」ちゃん（1歳・女の子）。



スマホを見ているとパパの隣に座り込んだ日咲ちゃんは、ペロペロと腕を舐めています。目を細め、時折、舐める場所を変えながら、せっせと舐め続けるその姿は、猫同士の愛情表現のひとつとも言われる“毛づくろい”をしているようにも見えます。



この微笑ましい光景に2.7万件超の“いいね”が集まり、「愛されてるな」「うらやましすぎる」「毛づくろいというより、おいしい……？」「うちの旦那も頭よく舐められてますw」といった声が寄せられています。



「痛いけど可愛い」“毛づくろいタイム”

飼い主のママ、このりんぴっくさん（@yco42oNANA）に話を聞くと、この光景は特別なものではなく、日常のひとコマなのだそうです。



「子猫のころから、よく手を舐めてくれていました。ふだんは、夫がくつろいで座っていると10分くらいこうして舐め続けます。私にもしてくれますよ」



飼い主さん夫婦は、日咲ちゃんからの愛情をたっぷり感じると同時に、「保護したことへのお礼なのかな」など、想像をふくらませているといいます。



一方で、猫の舌はザラザラしているため、「痛痒い」と感じる飼い主さんも少なくありませんがーー。



「主人も痛いけれどかわいいので我慢してながら、日咲の様子を見ているようです」



パパのお手入れを終えたあとも、日咲ちゃんの愛情は止まりません。



「とにかく主人のことが大好き。このあともゲームしてる横に座って、ずっと主人を見つめていました」



“お世話上手”なレディに成長

日咲ちゃんは、家の前で大きな声で鳴いていたところを保護されました。当時は、生後2カ月にも満たず、とても小さくはかなげだったといいます。



飼い主さんの家には、すでに先住猫の「空汰（くうた）」くんが暮らしていましたが、日咲ちゃんはすぐに懐いて、ふたりは仲良しに。トイレもすぐに覚え、用意された寝床でちゃんと眠るなど、子猫のころからとてもお利口さんでした。



さらに今では、空汰くんがトイレを済ませたあと、砂をかけて隠してあげることもーー。



「日咲は、お世話好きなのかもしれません」



一方で、活発なところも。お気に入りのおもちゃをくわえて、飼い主さんのもとに持ってきて、「遊んで！」と誘ってくるそうで、「ちょっと、わんちゃんみたいだなと思うこともあります」と飼い主さんは笑います。



日咲ちゃんの“10分間のお手入れタイム”は、家族との大切なコミュニケーションのひとつなのかもしれません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）