原辰徳氏や江川卓氏らレジェンド集結…2日から観戦者募集開始

サントリーホールディングスは2日、「サントリー ドリームマッチ 2026」を7月27日に東京ドームで開催すると発表した。開催に先立ち、当日の観戦者を同日から募集開始するという。記念すべき第30回大会を彩る始球式には、女優の上戸彩さんが登板することが決まった。

同イベントは1995年から“夢や感動を伝えたい”という思いで開催されており、今年で30回目を迎える。これまでに延べ121万人を超える野球ファンが楽しんできた。今年は山本浩二監督が率いる「ザ・プレミアム・モルツ球団」と、田尾安志監督が率いる「ドリーム・ヒーローズ」が熱いプレーを繰り広げる。

「ザ・プレミアム・モルツ球団」は上原浩治氏や高橋由伸氏、古田敦也氏らを擁し、新たに和田毅氏や沢村拓一氏が参加する。対する「ドリーム・ヒーローズ」は、アレックス・ラミレス氏や松井稼頭央氏らがプレーし、今年の新戦力には矢野燿大氏ら6人が加わった。

また、第30回大会を記念し、第1回および第2回大会に出場したレジェンド選手が登場する。張本勲氏、山本氏、川藤幸三氏、田尾氏、ランディ・バース氏、江川卓氏、達川光男氏、原辰徳氏の計8人が、試合前のオープニングセレモニーなどに参加する予定となっている。

華やかな幕開けを盛り上げるのは、人気女優の上戸さんだ。1985年9月14日生まれの東京都出身。1997年に「第7回全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞した。以降は女優として数多くのドラマや映画、CMに出演し、幅広く活躍している。（Full-Count編集部）