タレントのアンミカ（54）が2日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。コンビニ「ファミリーマート」にセブン銀行ATMが導入されたニュースについてコメントした。

ファミリーマートに導入されたのはセブン銀行のATM。色はセブン−イレブンで使われている赤ではなくファミリーマートのイメージカラーの緑。ライバルブランドのATMの導入に踏み切ったのは、客の利便性向上をすみやかに進めるためと報じた。これまでのファミリーマートのATMではできなかった電子マネーへのチャージ、マイナンバーカードを活用した行政サービスの利用などができるようになった。2030年後までには全国の店舗での導入を計画。実現すれば、セブン銀行のATM機の台数は約4万4000台となり国内では最多となる見通し。

コメントを求められたアンミカは「むっちゃ、うれしいですね。ほんとスイカのチャージとか行政のサービスとかね、もういろいろできるので、本当にコンビニ行ってお金のこともできて忙しい皆さんにうれしいんで、多企業がこういった競争だけじゃなくて、こう利用者目線のサービスを増やしてくれるっていうのを…目的はね、便利っていうのはありがたいです」と消費者の目線でコメントした。