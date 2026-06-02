夜の遅い時間に筋トレを行うと眠れなくなるってホント！？

自宅筋トレQ&A

Q:日中にはなかなか筋トレの時間がとれません。しかし、夜の遅い時間に筋トレを行うと眠れなくなると聞きました。対応法はありますか?

近年、寝る前にスマートフォンの操作を行うと、画面の光の影響により、眠りが妨げられることが知られるようになりましたが、筋トレはどうでしょうか?

筋トレで大きな筋力を発揮すると、筋肉内部の圧力が上昇して毛細血管の血流が低下し、酸欠状態になります。そして、速筋線維がエネルギーを消費することも加わって、筋内に乳酸をはじめとする代謝産物が急激に増加していきます。すると、筋内の侵害受容器と呼ばれるセンサーが作動して交感神経が活性化し、興奮したときに出てくることで知られるアドレナリンが分泌されることになります。

このように、筋トレを行うと、交感神経が刺激を受けてアドレナリンが分泌されることから、就寝前に実施すると寝つきが悪くなる可能性があります。どうしても深夜の時間帯にしか筋トレができない場合には、次のような工夫をすることをおすすめします。

【1】筋トレ後に入浴する

筋トレで汗をかいた後は、お風呂に入ってすっきりしてから眠りたいものです。入浴には筋トレで上がった興奮水準を鎮める効果が期待できます。シャワーを浴びるだけでなく、38～40度くらいのぬるめのお湯に長めにつかると、入眠効果を促進する副交感神経を優位にすることができると言われています。

【2】筋トレ後にストレッチを行う

筋トレで負荷をかけた筋肉は、疲労によって短縮しやすいことから、終了後にはストレッチで筋肉をゆっくり伸ばしておくことが必要です。さらに、ストレッチを行うことによって、入浴と同様に副交感神経を優位にすることができます。ストレッチを行う際には、深呼吸の要領で、息を吐きながらゆっくりと筋肉を伸ばすこと、十分に伸ばした後にリラックスした呼吸を心がけることがポイントとなります。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)