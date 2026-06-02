資産7億円の桐谷さん、dポイント額に注目集まる レシート投稿で「失効する前に」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が1日、自身のXを更新し、優待券を使って購入した商品を紹介した。また、レシートもアップすると、ネット上では累計ｄポイントが注目されている。
【画像】気になる！桐谷さんの桁違いのｄポイント残高
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「新しくできたお店パークシティには、しゃぶ葉(すかいらーくの優待)や家電量販店のノジマも開店した(今まで中野駅前にはなかった)ので、優待が使いやすくなります」と紹介。
続けて「帰りに、マツモトキヨシ中野通り店へ寄ってQUOカードPayで写真のものを。QUOカードPayは時間が経つと失効するので優先的に使ってます」とレシートの写真も投稿した。
レシートをよく見ると、累計dポイントが「3万2ポイント」あり、ネット上では「dポイント3万ポイントも dポイントも期間限定のポイントもあるので失効する前に是非お買い物等で使ってください」なとと反応している。
なお、今年3月にレシートを投稿した際は、残高が24万4627ポイントで、ネット上では「dポイントの残高…一般目線でエグくない？」「節約しながら充実の優待生活ですね。お好み焼きが美味しそうです」などと大きな話題になった。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】気になる！桐谷さんの桁違いのｄポイント残高
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「新しくできたお店パークシティには、しゃぶ葉(すかいらーくの優待)や家電量販店のノジマも開店した(今まで中野駅前にはなかった)ので、優待が使いやすくなります」と紹介。
レシートをよく見ると、累計dポイントが「3万2ポイント」あり、ネット上では「dポイント3万ポイントも dポイントも期間限定のポイントもあるので失効する前に是非お買い物等で使ってください」なとと反応している。
なお、今年3月にレシートを投稿した際は、残高が24万4627ポイントで、ネット上では「dポイントの残高…一般目線でエグくない？」「節約しながら充実の優待生活ですね。お好み焼きが美味しそうです」などと大きな話題になった。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。