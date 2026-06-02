気象台は、2日午前11時33分に、レベル３土砂災害警報を西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町などに発表しました。

南部平野部、北部平野部、北部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】

■宮崎市

●レベル３土砂災害警報

■都城市

●レベル２土砂災害注意報

■延岡市

●レベル３土砂災害警報

■日南市

●レベル３土砂災害警報

■小林市

●レベル２土砂災害注意報

■日向市

●レベル２土砂災害注意報

■串間市

●レベル２土砂災害注意報

■西都市

●レベル３土砂災害警報【発表】

■えびの市

●レベル２土砂災害注意報

■三股町

●レベル２土砂災害注意報

■高原町

●レベル２土砂災害注意報

■国富町

●レベル２土砂災害注意報

■綾町

●レベル２土砂災害注意報

■高鍋町

●レベル３土砂災害警報【発表】

■新富町

●レベル３土砂災害警報【発表】

■西米良村

●レベル３土砂災害警報

■木城町

●レベル３土砂災害警報【発表】

■川南町

●レベル３土砂災害警報【発表】

■都農町

●レベル３土砂災害警報【発表】

■門川町

●レベル２土砂災害注意報

■諸塚村

●レベル２土砂災害注意報

■椎葉村

●レベル２土砂災害注意報

■美郷町

●レベル２土砂災害注意報

■高千穂町

●レベル２土砂災害注意報

■日之影町

●レベル２土砂災害注意報

■五ヶ瀬町

●レベル２土砂災害注意報

