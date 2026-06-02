TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、2日午前11時33分に、レベル３土砂災害警報を西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町などに発表しました。

南部平野部、北部平野部、北部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■宮崎市
●レベル３土砂災害警報

■都城市
●レベル２土砂災害注意報

■延岡市
●レベル３土砂災害警報

■日南市
●レベル３土砂災害警報

■小林市
●レベル２土砂災害注意報

■日向市
●レベル２土砂災害注意報

■串間市
●レベル２土砂災害注意報

■西都市
●レベル３土砂災害警報【発表】

■えびの市
●レベル２土砂災害注意報

■三股町
●レベル２土砂災害注意報

■高原町
●レベル２土砂災害注意報

■国富町
●レベル２土砂災害注意報

■綾町
●レベル２土砂災害注意報

■高鍋町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■新富町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■西米良村
●レベル３土砂災害警報

■木城町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■川南町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■都農町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■門川町
●レベル２土砂災害注意報

■諸塚村
●レベル２土砂災害注意報

■椎葉村
●レベル２土砂災害注意報

■美郷町
●レベル２土砂災害注意報

■高千穂町
●レベル２土砂災害注意報

■日之影町
●レベル２土砂災害注意報

■五ヶ瀬町
●レベル２土砂災害注意報