【レベル３土砂災害警報】宮崎県・西都市、高鍋町、新富町などに発表 11:33時点
気象台は、2日午前11時33分に、レベル３土砂災害警報を西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町などに発表しました。
南部平野部、北部平野部、北部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■宮崎市
●レベル３土砂災害警報
■都城市
●レベル２土砂災害注意報
■延岡市
●レベル３土砂災害警報
■日南市
●レベル３土砂災害警報
■小林市
●レベル２土砂災害注意報
■日向市
●レベル２土砂災害注意報
■串間市
●レベル２土砂災害注意報
■西都市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■えびの市
●レベル２土砂災害注意報
■三股町
●レベル２土砂災害注意報
■高原町
●レベル２土砂災害注意報
■国富町
●レベル２土砂災害注意報
■綾町
●レベル２土砂災害注意報
■高鍋町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■新富町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■西米良村
●レベル３土砂災害警報
■木城町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■川南町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■都農町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■門川町
●レベル２土砂災害注意報
■諸塚村
●レベル２土砂災害注意報
■椎葉村
●レベル２土砂災害注意報
■美郷町
●レベル２土砂災害注意報
■高千穂町
●レベル２土砂災害注意報
■日之影町
●レベル２土砂災害注意報
■五ヶ瀬町
●レベル２土砂災害注意報