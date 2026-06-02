気象台は、2日午前11時33分に、レベル３大雨警報を宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市などに発表しました。

宮崎県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】

■宮崎市

●レベル３大雨警報【発表】

■都城市

●レベル３大雨警報【発表】

■延岡市

●レベル３大雨警報【発表】

■日南市

●レベル３大雨警報

■小林市

●レベル３大雨警報【発表】

■日向市

●レベル３大雨警報【発表】

■串間市

●レベル３大雨警報【発表】

■西都市

●レベル３大雨警報

■えびの市

●レベル３大雨警報【発表】

■三股町

●レベル３大雨警報【発表】

■高原町

●レベル３大雨警報【発表】

■国富町

●レベル３大雨警報

■綾町

●レベル３大雨警報【発表】

■高鍋町

●レベル３大雨警報【発表】

■新富町

●レベル３大雨警報【発表】

■西米良村

●レベル３大雨警報【発表】

■木城町

●レベル３大雨警報【発表】

■川南町

●レベル３大雨警報【発表】

■都農町

●レベル３大雨警報【発表】

■門川町

●レベル３大雨警報【発表】

■諸塚村

●レベル２大雨注意報

■椎葉村

●レベル２大雨注意報

■美郷町

●レベル３大雨警報【発表】

■高千穂町

●レベル２大雨注意報

■日之影町

●レベル２大雨注意報

■五ヶ瀬町

●レベル２大雨注意報

