【レベル３大雨警報】宮崎県・宮崎市、都城市、延岡市などに発表 11:33時点
気象台は、2日午前11時33分に、レベル３大雨警報を宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市などに発表しました。
宮崎県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■宮崎市
●レベル３大雨警報【発表】
■都城市
●レベル３大雨警報【発表】
■延岡市
●レベル３大雨警報【発表】
■日南市
●レベル３大雨警報
■小林市
●レベル３大雨警報【発表】
■日向市
●レベル３大雨警報【発表】
■串間市
●レベル３大雨警報【発表】
■西都市
●レベル３大雨警報
■えびの市
●レベル３大雨警報【発表】
■三股町
●レベル３大雨警報【発表】
■高原町
●レベル３大雨警報【発表】
■国富町
●レベル３大雨警報
■綾町
●レベル３大雨警報【発表】
■高鍋町
●レベル３大雨警報【発表】
■新富町
●レベル３大雨警報【発表】
■西米良村
●レベル３大雨警報【発表】
■木城町
●レベル３大雨警報【発表】
■川南町
●レベル３大雨警報【発表】
■都農町
●レベル３大雨警報【発表】
■門川町
●レベル３大雨警報【発表】
■諸塚村
●レベル２大雨注意報
■椎葉村
●レベル２大雨注意報
■美郷町
●レベル３大雨警報【発表】
■高千穂町
●レベル２大雨注意報
■日之影町
●レベル２大雨注意報
■五ヶ瀬町
●レベル２大雨注意報