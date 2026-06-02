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気象台は、2日午前11時33分に、レベル３大雨警報を宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市などに発表しました。

宮崎県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■宮崎市
●レベル３大雨警報【発表】

■都城市
●レベル３大雨警報【発表】

■延岡市
●レベル３大雨警報【発表】

■日南市
●レベル３大雨警報

■小林市
●レベル３大雨警報【発表】

■日向市
●レベル３大雨警報【発表】

■串間市
●レベル３大雨警報【発表】

■西都市
●レベル３大雨警報

■えびの市
●レベル３大雨警報【発表】

■三股町
●レベル３大雨警報【発表】

■高原町
●レベル３大雨警報【発表】

■国富町
●レベル３大雨警報

■綾町
●レベル３大雨警報【発表】

■高鍋町
●レベル３大雨警報【発表】

■新富町
●レベル３大雨警報【発表】

■西米良村
●レベル３大雨警報【発表】

■木城町
●レベル３大雨警報【発表】

■川南町
●レベル３大雨警報【発表】

■都農町
●レベル３大雨警報【発表】

■門川町
●レベル３大雨警報【発表】

■諸塚村
●レベル２大雨注意報

■椎葉村
●レベル２大雨注意報

■美郷町
●レベル３大雨警報【発表】

■高千穂町
●レベル２大雨注意報

■日之影町
●レベル２大雨注意報

■五ヶ瀬町
●レベル２大雨注意報