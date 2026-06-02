セブン-イレブンにチョコミントアイス2品が登場 爽快感とパリパリ＆ゴリゴリ食感が楽しめる
セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の「チョコミント」をアイスクリームで楽しめる「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて9日より順次、数量限定で発売する。
【写真】食べ応えアップ！「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」説明
ミントのさわやかさに加え、アイスミルクグレードならではのコク深さを感じられるミントアイスに、新たに「粒チョコ」を使用。チョコソースとチョコチップを合わせた3種のチョコ素材が奏でる、パリパリ・ゴリゴリとした食感と食べ応えを届ける。
また、昨年も発売し好評だった「ブラックサンダー チョコミントアイス」も、同日より発売。ブラックサンダーの特長であるザクザク感と、清涼感あふれる味わいを楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」311.04円
チョコソースとチョコチップに加え、今回は新たな素材として「粒チョコ」を使用することで、チョコの濃厚さと食感がパワーアップ。パリパリのチョコチップとゴリゴリ食感の粒チョコが、食べ応えのある味わい。
ミントアイスは配合にこだわり、清涼感だけでなく厚みのある味わいに。ミントのさわやかさを追求しながらも、アイスとしておいしく食べることができるバランスにこだわっている。
「ブラックサンダー チョコミントアイス」194.40円
チョコレートの甘さと、ミントのさわやかな風味が絶妙なアイス。かじると、ブラックサンダーの特長であるザクザク感と、清涼感あふれるミントアイスが口の中で広がる。後味はすっきりとしていながらも、ブラックサンダーならではの味わいも楽しめる、満足感のある一品。
■担当者コメント
昨年も発売しご好評をいただいた「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」が、味わいと食感をパワーアップさせて今年も登場いたします。暑くなる季節だからこその爽涼感と、アイスならではの食感やコクにこだわった商品です。今年の夏もぜひ、セブン‐イレブンのチョコミントアイスをお楽しみいただけたらうれしいです。
【写真】食べ応えアップ！「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」説明
ミントのさわやかさに加え、アイスミルクグレードならではのコク深さを感じられるミントアイスに、新たに「粒チョコ」を使用。チョコソースとチョコチップを合わせた3種のチョコ素材が奏でる、パリパリ・ゴリゴリとした食感と食べ応えを届ける。
■商品詳細（価格は全て税込）
「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」311.04円
チョコソースとチョコチップに加え、今回は新たな素材として「粒チョコ」を使用することで、チョコの濃厚さと食感がパワーアップ。パリパリのチョコチップとゴリゴリ食感の粒チョコが、食べ応えのある味わい。
ミントアイスは配合にこだわり、清涼感だけでなく厚みのある味わいに。ミントのさわやかさを追求しながらも、アイスとしておいしく食べることができるバランスにこだわっている。
「ブラックサンダー チョコミントアイス」194.40円
チョコレートの甘さと、ミントのさわやかな風味が絶妙なアイス。かじると、ブラックサンダーの特長であるザクザク感と、清涼感あふれるミントアイスが口の中で広がる。後味はすっきりとしていながらも、ブラックサンダーならではの味わいも楽しめる、満足感のある一品。
■担当者コメント
昨年も発売しご好評をいただいた「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」が、味わいと食感をパワーアップさせて今年も登場いたします。暑くなる季節だからこその爽涼感と、アイスならではの食感やコクにこだわった商品です。今年の夏もぜひ、セブン‐イレブンのチョコミントアイスをお楽しみいただけたらうれしいです。