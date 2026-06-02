“記録と年表”で振り返る嵐、音楽史に残した功績【オリコンランキング記録】
5人組グループ・嵐が、5月31日をもって活動を終了した。オリコンの主な記録をまとめた。なお記録は、ラストライブの翌日、6月1日付時点となる。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
■最新の記録
・最新曲「Five」が2週連続「オリコン週間デジタルランキング」2冠（2026年3月16日付、3月23日付）。3月16日付は、週間ストリーミングランキングで自己最高週間再生数となる1310.4万回（1310万4360回）を記録し、自身初の1位。 3月16日付は、週間デジタルシングル（単曲）ランキングで「グループによる初週DL数」歴代最高の13.3万DL（13万3204DL）で、通算5作目の1位。
・最新曲「Five」の配信開始日初日の再生数はオリコン史上最高の320.9万回。
・2026年3月4日付オリコンデイリーストリーミングランキング
配信開始日初日の再生数として史上最高となる320.9万回（320万8857回）再生を記録し、1位を記録。オリコン週間音楽ランキングで8部門を制覇した。史上7組目。
週間合算シングルランキング（初1位獲得付日：2019年9月23日付）
週間合算アルバムランキング（初1位獲得付日：2019年7月8日付）
週間シングルランキング（初1位獲得付日：1999年11月15日付）
週間アルバムランキング（初1位獲得付日：2001年2月5日付）
週間ストリーミングランキング（初1位獲得付日：2026年3月16日付）
週間デジタルシングル（単曲）ランキング（初1位獲得付日：2019年11月11日付）
週間デジタルアルバムランキング（初1位獲得付日：2020年12月21日付）
週間ミュージックDVD・BDランキング（初1位獲得付日：2014年6月2日付）
・2026年3月23日付でも「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」同時1位を獲得。2週連続のオリコン週間デジタルランキング2冠に。
・最新曲「Five」の累積再生数6738.8万回（6738万7570回）／累積DL数17.5万DL（17万5323DL）。
■歴代の記録など
●歴代記録
・オリコン年間ランキング
アーティスト別セールス部門 トータルランキング 1位：通算9度 全アーティスト歴代1位
（2009年、2010年、2013〜2017年、2019年、2020年で獲得）
●音楽ソフト総売上枚数
・シングル総売上枚数：2899.9万枚
・アルバム総売上枚数：1444.4万枚
・シングル+アルバム総売上枚数：4344.4万枚 男性グループ歴代3位
・DVD総売上（音楽映像作品のみ）：1236.8万枚
・Blu-ray Disc総売上（音楽映像作品のみ）：449.3万枚
・ミュージックDVD・Blu-ray Disc総売上：1686.1万枚 全アーティスト歴代1位
●シングル作品記録
・デビュー曲「A・RA・SHI」（1999年11月3日発売）
1999年11月15日付 オリコン週間シングルランキング初登場1位 初週売上55.7万枚（累積売上枚数97.3万枚）
・週間シングル1位獲得作品数：通算54作 男性アーティスト歴代1位
・ミリオン達成作品数：シングル1作
「カイト」（2020年7月29日発売）累積売上116.7万枚、自身初のシングル累積ミリオン達成作品
●アルバム作品記録
・週間アルバム1位獲得作品数：通算18作
・ミリオン達成作品数：アルバム4作 ※達成順
『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）累積売上198.9万枚。自身初のアルバム累積ミリオン達成作品。
『僕の見ている風景』（2010年8月4日発売）累積売上113.3万枚
『Japonism』 （2015年10月21日発売）累積売上102.3万枚
『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）累積売上220.0万枚（219万9617枚）。自身初のアルバム初週ミリオン達成作品／自身初の累積ダブルミリオン達成作品。
●映像作品記録
・音楽映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』（2020年9月30日発売）は、DVD・Blu-ray Discの合計累積売上が男性アーティスト史上初の100万枚を突破。
2020年11月16日付週間ミュージックDVD・BDランキングで達成
2026年6月1日付現在のDVD・Blu-ray Disc合計累積売上は107.5万枚 男性アーティスト歴代1位
■シングル累積売上TOP3
1位…「カイト」（2020年7月29日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上116.7万枚
自身唯一のシングルミリオン達成作品
2位…「A・RA・SHI」（1999年11月3日発売）
最高1位、累積売上97.3万枚
3位…「Calling／Breathless」（2013年3月6日発売）
最高1位、累積売上88.1万枚
■アルバム累積売上TOP3
1位…『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高1位、累積売上220.0万枚（219万9617枚）
自身唯一のダブルミリオン達成作品
2019年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品
2位…『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）
最高1位、累積売上198.9万枚
2009年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品
3位…『僕の見ている風景』（2010年8月4日発売）
最高1位、累積売上113.3万枚
2010年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品
■嵐に関する主なオリコン記録年表
●1999年
シングル「A・RA・SHI」（1999年11月3日発売）CDデビュー。「1999年11月15日付オリコン週間シングルランキング」で初登場１位 初週55.7万枚（累積売上枚数：97.3万枚）
●2008年
シングル「truth／風の向こうへ」（2008年8月20日発売）で自身初のオリコン年間シングルランキング1位獲得。
●2009年
ベスト・アルバム『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）が「2009年9月14日付週間アルバムランキング」で自身初のミリオン達成。初の年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位を獲得。
●2019年
ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）が「2019年7月8日付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。初週売上130.4万枚は、2010年代最高初週売上を記録。「2019年9月16日付週間アルバムランキング」で初のダブルミリオン達成。令和初のダブルミリオンアルバムに。
初のデジタルシングル『Turning Up』（2019年11月3日配信開始）が「2019年11月11日付、11月18日付週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で1位獲得。
●2020年
シングル「カイト」（2020年7月29日発売）が「2020年8月10日付週間シングルランキング」で初登場1位獲得。初週売上91.1万枚は自己最高を記録。「2020年9月7日付週間シングルランキング」でシングル作品自身初のミリオンを達成。
アルバム『This is 嵐』（2020年11月3日発売）が「2020年11月16日付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。
DVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』（2020年9月30日発売）が「2020年10月12日付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。DVDとBDを合計した初週売上91.6万枚（内訳：DVD売上枚数…33.9万枚（33万9304枚）、Blu-ray Disc売上枚数…57.6万枚（57万6203枚））は、自己最高初週売上を記録。
また、初週にして令和最高累積売上も記録。「11月16日付週間ミュージックDVD・BDランキング」で、史上2作目、男性アーティストでは史上初の音楽映像作品でのミリオン達成。2026年6月1日付現在、DVD・BDの合計累積売上は107.5万枚。
全アーティスト歴代1位、通算9度目となる年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位獲得。
●2021年
デジタルアルバム『ウラ嵐BEST 1999-2007』、『ウラ嵐BEST 2008-2011』、『ウラ嵐BEST 2012-2015』、『ウラ嵐BEST 2016-2020』、『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』（いずれも2021年7月16日配信開始）を配信し、「2021年7月26日付週間デジタルアルバムランキング」で、オリコン史上初の週間デジタルアルバムランキングTOP5独占を達成。
DVD&Blu-ray Disc『アラフェス2020 at 国立競技場』（2021年7月28日発売）が「2021年8月9日付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、オリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2026年6月1日付現在、DVD・BDの合計累積売上は78.5万枚。
●2022年
DVD&Blu-ray Disc『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』（2021年12月29日発売）が、「2022年1月10日付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、全アーティスト歴代1位となる通算7回目のオリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2026年6月1日付現在、DVD・BDの合計累積売上は74.7万枚。
●2024年
アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』とDVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が、4月発表の「オリコン令和ランキング (令和元年〜5年)」において、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」と「ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ令和1位を獲得。
LIVE 映像作品計12タイトルをBlu-ray化し発売。Blu-ray Disc『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-』が、「2024年10月31日付オリコンデイリーBlu-ray Discランキング」1位を獲得したほか、同日付デイリーランキングの1位〜12位を嵐作品が独占。
●2025年
5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で、2026年春頃にコンサートツアーの開催と同ツアーをもってのグループ活動終了を発表。2025年5月19日付の「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で嵐の楽曲がTOP10を独占。
●2026年
3月4日、約5年ぶりの新曲「Five」を配信開始。2026年3月4日付オリコンデイリーストリーミングランキング1位。配信開始日初日の再生数は320.9万回（320万8857回）で、オリコン史上最高を記録。また、2026年3月16日付「週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得。「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」も1位で、自身初のデジタル2冠に。
なお同記録によってオリコン週間音楽ランキング8部門を制覇。史上7組目となる。
・週間合算シングルランキング（初1位獲得付日：2019年9月23日付）
・週間合算アルバムランキング（初1位獲得付日：2019年7月8日付）
・週間シングルランキング（初1位獲得付日：1999年11月15日付）
・週間アルバムランキング（初1位獲得付日：2001年2月5日付）
・週間ストリーミングランキング（初1位獲得付日：2026年3月16日付）
・週間デジタルシングル（単曲）ランキング（初1位獲得付日：2019年11月11日付）
・週間デジタルアルバムランキング（初1位獲得付日：2020年12月21日付）
・週間ミュージックDVD・BDランキング（初1位獲得付日：2014年6月2日付）
2026年3月23日付でも「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」同時1位を獲得。2週連続のオリコン週間デジタルランキング2冠に。
グループ初のデジタルシングル「Turning Up」が、2026年5月18日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身7作目【※】となる累積再生数1億回を突破。
5月31日、『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』ファイナル公演を東京ドームで開催した。
※記録は2026年6月1日付。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
■最新の記録
・最新曲「Five」が2週連続「オリコン週間デジタルランキング」2冠（2026年3月16日付、3月23日付）。3月16日付は、週間ストリーミングランキングで自己最高週間再生数となる1310.4万回（1310万4360回）を記録し、自身初の1位。 3月16日付は、週間デジタルシングル（単曲）ランキングで「グループによる初週DL数」歴代最高の13.3万DL（13万3204DL）で、通算5作目の1位。
・2026年3月4日付オリコンデイリーストリーミングランキング
配信開始日初日の再生数として史上最高となる320.9万回（320万8857回）再生を記録し、1位を記録。オリコン週間音楽ランキングで8部門を制覇した。史上7組目。
週間合算シングルランキング（初1位獲得付日：2019年9月23日付）
週間合算アルバムランキング（初1位獲得付日：2019年7月8日付）
週間シングルランキング（初1位獲得付日：1999年11月15日付）
週間アルバムランキング（初1位獲得付日：2001年2月5日付）
週間ストリーミングランキング（初1位獲得付日：2026年3月16日付）
週間デジタルシングル（単曲）ランキング（初1位獲得付日：2019年11月11日付）
週間デジタルアルバムランキング（初1位獲得付日：2020年12月21日付）
週間ミュージックDVD・BDランキング（初1位獲得付日：2014年6月2日付）
・2026年3月23日付でも「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」同時1位を獲得。2週連続のオリコン週間デジタルランキング2冠に。
・最新曲「Five」の累積再生数6738.8万回（6738万7570回）／累積DL数17.5万DL（17万5323DL）。
■歴代の記録など
●歴代記録
・オリコン年間ランキング
アーティスト別セールス部門 トータルランキング 1位：通算9度 全アーティスト歴代1位
（2009年、2010年、2013〜2017年、2019年、2020年で獲得）
●音楽ソフト総売上枚数
・シングル総売上枚数：2899.9万枚
・アルバム総売上枚数：1444.4万枚
・シングル+アルバム総売上枚数：4344.4万枚 男性グループ歴代3位
・DVD総売上（音楽映像作品のみ）：1236.8万枚
・Blu-ray Disc総売上（音楽映像作品のみ）：449.3万枚
・ミュージックDVD・Blu-ray Disc総売上：1686.1万枚 全アーティスト歴代1位
●シングル作品記録
・デビュー曲「A・RA・SHI」（1999年11月3日発売）
1999年11月15日付 オリコン週間シングルランキング初登場1位 初週売上55.7万枚（累積売上枚数97.3万枚）
・週間シングル1位獲得作品数：通算54作 男性アーティスト歴代1位
・ミリオン達成作品数：シングル1作
「カイト」（2020年7月29日発売）累積売上116.7万枚、自身初のシングル累積ミリオン達成作品
●アルバム作品記録
・週間アルバム1位獲得作品数：通算18作
・ミリオン達成作品数：アルバム4作 ※達成順
『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）累積売上198.9万枚。自身初のアルバム累積ミリオン達成作品。
『僕の見ている風景』（2010年8月4日発売）累積売上113.3万枚
『Japonism』 （2015年10月21日発売）累積売上102.3万枚
『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）累積売上220.0万枚（219万9617枚）。自身初のアルバム初週ミリオン達成作品／自身初の累積ダブルミリオン達成作品。
●映像作品記録
・音楽映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』（2020年9月30日発売）は、DVD・Blu-ray Discの合計累積売上が男性アーティスト史上初の100万枚を突破。
2020年11月16日付週間ミュージックDVD・BDランキングで達成
2026年6月1日付現在のDVD・Blu-ray Disc合計累積売上は107.5万枚 男性アーティスト歴代1位
■シングル累積売上TOP3
1位…「カイト」（2020年7月29日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上116.7万枚
自身唯一のシングルミリオン達成作品
2位…「A・RA・SHI」（1999年11月3日発売）
最高1位、累積売上97.3万枚
3位…「Calling／Breathless」（2013年3月6日発売）
最高1位、累積売上88.1万枚
■アルバム累積売上TOP3
1位…『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高1位、累積売上220.0万枚（219万9617枚）
自身唯一のダブルミリオン達成作品
2019年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品
2位…『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）
最高1位、累積売上198.9万枚
2009年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品
3位…『僕の見ている風景』（2010年8月4日発売）
最高1位、累積売上113.3万枚
2010年オリコン年間アルバムランキング1位獲得作品
■嵐に関する主なオリコン記録年表
●1999年
シングル「A・RA・SHI」（1999年11月3日発売）CDデビュー。「1999年11月15日付オリコン週間シングルランキング」で初登場１位 初週55.7万枚（累積売上枚数：97.3万枚）
●2008年
シングル「truth／風の向こうへ」（2008年8月20日発売）で自身初のオリコン年間シングルランキング1位獲得。
●2009年
ベスト・アルバム『5×10 All the BEST! 1999-2009』（2009年8月19日発売）が「2009年9月14日付週間アルバムランキング」で自身初のミリオン達成。初の年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位を獲得。
●2019年
ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年6月26日発売）が「2019年7月8日付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。初週売上130.4万枚は、2010年代最高初週売上を記録。「2019年9月16日付週間アルバムランキング」で初のダブルミリオン達成。令和初のダブルミリオンアルバムに。
初のデジタルシングル『Turning Up』（2019年11月3日配信開始）が「2019年11月11日付、11月18日付週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で1位獲得。
●2020年
シングル「カイト」（2020年7月29日発売）が「2020年8月10日付週間シングルランキング」で初登場1位獲得。初週売上91.1万枚は自己最高を記録。「2020年9月7日付週間シングルランキング」でシングル作品自身初のミリオンを達成。
アルバム『This is 嵐』（2020年11月3日発売）が「2020年11月16日付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。
DVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』（2020年9月30日発売）が「2020年10月12日付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。DVDとBDを合計した初週売上91.6万枚（内訳：DVD売上枚数…33.9万枚（33万9304枚）、Blu-ray Disc売上枚数…57.6万枚（57万6203枚））は、自己最高初週売上を記録。
また、初週にして令和最高累積売上も記録。「11月16日付週間ミュージックDVD・BDランキング」で、史上2作目、男性アーティストでは史上初の音楽映像作品でのミリオン達成。2026年6月1日付現在、DVD・BDの合計累積売上は107.5万枚。
全アーティスト歴代1位、通算9度目となる年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位獲得。
●2021年
デジタルアルバム『ウラ嵐BEST 1999-2007』、『ウラ嵐BEST 2008-2011』、『ウラ嵐BEST 2012-2015』、『ウラ嵐BEST 2016-2020』、『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』（いずれも2021年7月16日配信開始）を配信し、「2021年7月26日付週間デジタルアルバムランキング」で、オリコン史上初の週間デジタルアルバムランキングTOP5独占を達成。
DVD&Blu-ray Disc『アラフェス2020 at 国立競技場』（2021年7月28日発売）が「2021年8月9日付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、オリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2026年6月1日付現在、DVD・BDの合計累積売上は78.5万枚。
●2022年
DVD&Blu-ray Disc『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』（2021年12月29日発売）が、「2022年1月10日付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、全アーティスト歴代1位となる通算7回目のオリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2026年6月1日付現在、DVD・BDの合計累積売上は74.7万枚。
●2024年
アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』とDVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が、4月発表の「オリコン令和ランキング (令和元年〜5年)」において、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」と「ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ令和1位を獲得。
LIVE 映像作品計12タイトルをBlu-ray化し発売。Blu-ray Disc『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-』が、「2024年10月31日付オリコンデイリーBlu-ray Discランキング」1位を獲得したほか、同日付デイリーランキングの1位〜12位を嵐作品が独占。
●2025年
5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で、2026年春頃にコンサートツアーの開催と同ツアーをもってのグループ活動終了を発表。2025年5月19日付の「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で嵐の楽曲がTOP10を独占。
●2026年
3月4日、約5年ぶりの新曲「Five」を配信開始。2026年3月4日付オリコンデイリーストリーミングランキング1位。配信開始日初日の再生数は320.9万回（320万8857回）で、オリコン史上最高を記録。また、2026年3月16日付「週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得。「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」も1位で、自身初のデジタル2冠に。
なお同記録によってオリコン週間音楽ランキング8部門を制覇。史上7組目となる。
・週間合算シングルランキング（初1位獲得付日：2019年9月23日付）
・週間合算アルバムランキング（初1位獲得付日：2019年7月8日付）
・週間シングルランキング（初1位獲得付日：1999年11月15日付）
・週間アルバムランキング（初1位獲得付日：2001年2月5日付）
・週間ストリーミングランキング（初1位獲得付日：2026年3月16日付）
・週間デジタルシングル（単曲）ランキング（初1位獲得付日：2019年11月11日付）
・週間デジタルアルバムランキング（初1位獲得付日：2020年12月21日付）
・週間ミュージックDVD・BDランキング（初1位獲得付日：2014年6月2日付）
2026年3月23日付でも「週間ストリーミングランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」同時1位を獲得。2週連続のオリコン週間デジタルランキング2冠に。
グループ初のデジタルシングル「Turning Up」が、2026年5月18日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身7作目【※】となる累積再生数1億回を突破。
5月31日、『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』ファイナル公演を東京ドームで開催した。
※記録は2026年6月1日付。