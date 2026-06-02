１日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、「女性政治家のリアルを語る」として、自民党・野田聖子氏、立憲民主党・辻元清美氏、蓮舫氏、国民民主党の伊藤孝恵氏が出演した。

女性議員には国会でも男性議員からヤジが飛ぶといい、蓮舫氏は「最初に国会で質問したとき、少子化対策をやった。０４年。そしたら『女・子どもの問題だろ！』ってヤジ飛ばされた」といい、ファーストサマーウイカは「誰なんですか！」と憤慨。

令和となり現在はヤジは減ったのか？と聞かれると、蓮舫氏は隣の辻元氏を指し「このレベルになるとヤジられない。皆怖くて」といい、スタジオからは「最高！」などの笑い声が。

だが伊藤氏は「まだヤジられる」といい、「内密出産というのを国会で提議したときに『あばずれ女支援してどうするんだ！』とか」といい、スタジオの女性芸能人は「ええ！？」と悲鳴。他にも「初当選したとき、子どもは１歳と３歳。『この子、１歳と３歳がいるんだろ？母親だったら家で育児しとけよ』って小さいヤジ。マイクで拾われないヤジ。あれはグッときた」と振り返った。

蓮舫氏は「いろいろ（ヤジは）飛んでくるけど、振り返ってその人の名前言って、選挙区言って『今なに言ったの？』って言った瞬間、全員黙ります」と言うと、スタジオも爆笑。伊藤氏は「蓮さんに『ヤジられた』って言ったら『次は、○○議員、○○って仰いました？未来永劫残る国会議事録にその名前を残してこい』と言われました」と振り返り。蓮舫氏は「まだやってないでしょ？」と聞くも、伊藤氏は「やってます」と返答。蓮舫氏も「よし！」と笑顔を見せていた。