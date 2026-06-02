当然のように、奥さんに両親の介護を任せようとする旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんに言い返した奥さんのエピソードをご紹介します。

母さんのこと、よろしく頼むな

「散々、嫌がらせしてきた義母が病気で倒れたときのこと。夫から『母さんのこと、よろしく頼むな』と声をかけられ、ものすごく腹が立ちました……。私がどれだけひどいことを言われてきたか知っているくせに、介護までしろってこと？

『あなたが介護しなくていいの？』『私に任せたら、何するかわからないよ？』『たくさんいじめられたから、その分仕返ししちゃうかもしれないけど』と言ったら、夫は青ざめていました。冗談に聞こえなかったのでしょうね。

私に義母の介護をさせるという話はすっかり立ち消え、夫は施設を探すのに忙しそうです。嫁に介護してほしいなら、せめて優しくすればいいのに。それでも、自分の親の面倒は自分で見るのが筋だと思いますけどね」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ 散々、意地悪をされてきたあげく介護まで……。自分を苦しめてきた人を、優しく介護するわけがありませんよね。最悪の事態になってもおかしくないのに、よく奥さんに介護を任せようと思ったものです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。