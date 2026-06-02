新日本理化<4406.T>＝大幅高で続伸。機能性樹脂原料や医薬中間体などを手掛ける化学メーカーで、足もとの業績は回復トレンドに向かっている。２７年３月期業績は増収を見込み、営業利益段階で前期比３９％増の８億円を予想。同社の戦略商品に位置付けられる感光性ポリイミド（ＰＳＰＩ）用酸無水物は、先端半導体製造の後工程（パッケージ工程）の配線形成における絶縁材料として高水準の需要があり、ＡＩデータセンター関連案件で収益機会が高まる可能性がある。また、同社は５月２７日に２０３０年度を最終年度とする中期経営計画を開示しているが、売上高３５０億円（前期実績３２１億円）、営業利益１７億５０００万円（同５億７６００万円）を目標に掲げており、ここからの中期成長シナリオに期待が高まっている。株価は２００円台と低位に位置するが、その値ごろ感だけではなく２％前後の配当利回りにもかかわらず、０．４倍台のＰＢＲは将来的に大幅な株価水準訂正余地を示唆するものとして投資マネーの食指を動かしている。



ＱＤレーザ<6613.T>＝３日ぶりに急反騰し一時ストップ高。１日の取引終了後、ＴＤＫ<6762.T>とＱＤレーザが保有する網膜投影技術を用いたＸＲグラス向け次世代ＲＧＢ光源モジュール及び光学エンジンの共同開発に加え、同技術に関する特許権の一部をＴＤＫに移転する事業協力契約を締結すると発表した。同時に２７年３月期の最終損益予想を前回予想の５８００万円の赤字から４億４１００万円の黒字（前期は３億５７００万円の赤字）に修正したと開示しており、これらを好感した買いが集まっている。特許権の一部を譲渡する対価約５億円を特別利益として計上する。ＱＤレーザによると、同社の網膜投影技術は微弱なレーザー光を用いて網膜に直接映像を投影することで、他のディスプレイ方式に対して小型化や低消費電力化、ピントフリーなどの点で優位性を有している。両社は今後、契約に基づき研究や市場開拓を共同で推進していく。



カナモト<9678.T>＝上場来高値圏を舞う。１日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について営業利益を１８７億円から２０４億円（前期比１７．５％増）へ上方修正すると発表した。従来の最高益予想に更に上乗せする形となっており、これを好感した買いを呼び込んでいる。資産稼働効率の向上やレンタル単価の適正価格への調整を進めた一方で、総合的なコスト削減による体質改善の効果もあって上期実績が計画を上回ったことから、この影響を織り込んだ。なお、売上高予想については従来予想を据え置いた。



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出所：MINKABU PRESS