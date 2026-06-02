契約更新について協議も合意に至らず…4月度月間MVPの磐田MFグスタボ・シルバが電撃退団
ジュビロ磐田は2日、MFグスタボ・シルバ(28)が5月31日をもって契約満了となったことを発表した。すでにチーム活動から離れているという。
ブラジル出身の同選手は昨年7月に加入。今季のJ2・J3百年構想リーグEAST-Bでは18試合5ゴールの活躍を見せ、4月度の月間MVPも受賞していた。
クラブ公式サイトを通じ、「本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には至りませんでした」と報告している。
続けて「私はこのクラブに大きなリスペクトを持っていますし、ここで経験したすべてのことに心から感謝しています。共に戦ったチームメイト、監督・コーチ陣、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様に心から感謝しています」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFグスタボ・シルバ
(Gustavo Henric da Silva)
■生年月日
1997年9月7日(28歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
168cm/63kg
■経歴
コリチーバ(ブラジル)-コリンチャンス(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-オエステ(ブラジル)-パラナ(ブラジル)-コリンチャンス(ブラジル)-ビトーリア(ブラジル)-磐田
■出場歴(国内)
J2リーグ:10試合3得点
百年構想L:18試合5得点
■コメント
本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。
契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には至りませんでした。 しかしこれもサッカーの一部だと思っています。私はこのクラブに大きなリスペクトを持っていますし、ここで経験したすべてのことに心から感謝しています。共に戦ったチームメイト、監督・コーチ陣、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様に心から感謝しています。
そして、いつも私のそばで支えてくださったサポーターの皆さまに、特別な感謝を伝えたいです。ジュビロに来た初日からいただいた愛情とリスペクトは、これからも私の心に深く刻まれ続けます。このユニフォームを着てプレーできたことは、私にとって大きな誇りでした。ここで得た多くの学び、仲間との出会い、そして特別な時間は、これからも大切な財産です。
これからのジュビロ磐田のさらなる発展と成功を心から願っています。そして、再びJ1の舞台で輝く日が来ることを信じて、これからも応援しています。
短い間になりしましたがサポート頂いたすべての皆様に心からの感謝を送りたいです。
本当にありがとうございました。
ブラジル出身の同選手は昨年7月に加入。今季のJ2・J3百年構想リーグEAST-Bでは18試合5ゴールの活躍を見せ、4月度の月間MVPも受賞していた。
クラブ公式サイトを通じ、「本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には至りませんでした」と報告している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFグスタボ・シルバ
(Gustavo Henric da Silva)
■生年月日
1997年9月7日(28歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
168cm/63kg
■経歴
コリチーバ(ブラジル)-コリンチャンス(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-オエステ(ブラジル)-パラナ(ブラジル)-コリンチャンス(ブラジル)-ビトーリア(ブラジル)-磐田
■出場歴(国内)
J2リーグ:10試合3得点
百年構想L:18試合5得点
■コメント
本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。
契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には至りませんでした。 しかしこれもサッカーの一部だと思っています。私はこのクラブに大きなリスペクトを持っていますし、ここで経験したすべてのことに心から感謝しています。共に戦ったチームメイト、監督・コーチ陣、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様に心から感謝しています。
そして、いつも私のそばで支えてくださったサポーターの皆さまに、特別な感謝を伝えたいです。ジュビロに来た初日からいただいた愛情とリスペクトは、これからも私の心に深く刻まれ続けます。このユニフォームを着てプレーできたことは、私にとって大きな誇りでした。ここで得た多くの学び、仲間との出会い、そして特別な時間は、これからも大切な財産です。
これからのジュビロ磐田のさらなる発展と成功を心から願っています。そして、再びJ1の舞台で輝く日が来ることを信じて、これからも応援しています。
短い間になりしましたがサポート頂いたすべての皆様に心からの感謝を送りたいです。
本当にありがとうございました。