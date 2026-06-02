開催：2026.6.2

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 9 - 6 [Wソックス]

MLBの試合が2日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとWソックスが対戦した。

ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するWソックスの先発投手はデービッド・サンドリンで試合は開始した。

1回裏、5番 トレバー・ラーナック 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 1-0 CWS

3回表、3番 アンドルー・ベニンテンディ 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIN 1-1 CWS

4回裏、9番 トリスタン・グレイ 2球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでツインズ得点 MIN 5-1 CWS

5回表、2番 ミゲル・バルガス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでWソックス得点 MIN 5-3 CWS、3番 アンドルー・ベニンテンディ 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 MIN 5-4 CWS

5回裏、6番 オースティン・マーティン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 6-4 CWS、7番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 7-4 CWS、8番 ルーク・キーシャル 6球目を打ってライトへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 8-4 CWS、9番 トリスタン・グレイ 5球目を打ってサードへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 9-4 CWS

9回表、2番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 MIN 9-6 CWS

試合は9対6でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのジョー・ライアンで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はWソックスのデービッド・サンドリンで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 11:20:10 更新