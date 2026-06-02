開催：2026.6.2

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 16 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が2日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとジャイアンツが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

2回表、6番 マット・チャプマン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでジャイアンツ得点 MIL 0-2 SF

2回裏、7番 サル・フリリック 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-2 SF、8番 ルイス・レンヒーフォ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-2 SF、2番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-2 SF、3番 ブライス・チュラング 8球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-2 SF、4番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 7-2 SF

4回裏、4番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでブリュワーズ得点 MIL 8-2 SF

6回裏、6番 アンドルー・ボーン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 10-2 SF

7回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 11-2 SF、2番 ジャクソン・チョウリオ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 12-2 SF

8回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 13-2 SF、3番 ジョーイ・オーティズ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 15-2 SF、4番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 16-2 SF

試合は16対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで3勝2敗2S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 11:30:11 更新