「実年齢より若く見える人」の特徴はご存知ですか？男女別に医師が徹底解説！

実年齢より若く見える人の特徴とは？メディカルドック監修医が男女別の特徴などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「実年齢より若く見える人」の特徴はご存知ですか？男女別の特徴や若く見えるの共通点も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

村上 友太（医師）

【男性】実年齢より若く見える人の特徴

【経歴】医師、医学博士。福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長、東京予防クリニック院長を歴任。現在は神宮前統合医療クリニックなどで脳機能向上、認知症予防を中心に診療している。【資格・所属】日本脳神経外科学会専門医日本脳卒中学会専門医日本抗加齢医学会専門医日本健康経営専門医

肌の厚みと弾力性が保たれている

男性の皮膚は女性よりも約25%厚く、コラーゲン密度が高いという特徴があります。この構造的な優位性により、男性の肌は本来、加齢による変化が目立ちにくいとされています。若く見える男性は、この肌の厚みと弾力性が年齢を重ねても維持されています。具体的には、真皮層(皮膚の深い層)のコラーゲン線維がしっかりと密に配列され、皮膚の構造的な強度が保たれているのです。男性ホルモンであるテストステロンが皮膚の厚みに関与しており、ホルモンバランスが良好に保たれていることも若々しい肌の維持に繋がります。

深いシワが少なく表情ジワが目立たない

男性は女性に比べて皮脂分泌が活発で、肌の自然な保湿機能が高い傾向にあります。しかし、男性特有のシワのパターンとして、額や目尻、眉間などに深いシワができやすいという特徴があります。若く見える男性は、これらの深いシワが少なく、特に目の周りの加齢変化が抑えられています。表情筋(顔の動きを作る筋肉)の過度な使用を避け、適切なスキンケアによって表情ジワの定着を防いでいることが特徴です。

髪のボリュームと髪質が維持されている

男性型脱毛症(AGA:Androgenetic Alopecia)は、男性ホルモンの影響で起こる進行性の脱毛症です。若く見える男性は、髪のボリュームが比較的保たれており、髪質にもツヤとハリがあります。

頭髪の状態は見た目年齢に大きく影響します。適切な頭皮ケアと血行促進、栄養バランスの取れた食事によって毛髪の健康が維持されていることが、若々しい印象につながります。

姿勢が良く筋肉量が保たれている

若く見える男性は、背筋が伸びた良い姿勢を保っています。加齢とともに筋肉量は減少し(サルコペニア)、姿勢が崩れやすくなりますが、定期的な運動習慣によって筋肉量を維持している人は若々しく見えます。

特に体幹の筋肉や抗重力筋(重力に抗して姿勢を保つ筋肉)がしっかりしていると、立ち姿や歩き方に若々しさが表れます。筋力トレーニングは成長ホルモンの分泌を促進し、全身の若返り効果も期待できます。

清潔感があり適切なグルーミングがされている

若く見える男性の重要な特徴として、清潔感の維持が挙げられます。無精ヒゲがなく、肌が乾燥してカサついていない、深いシミや濃い色素沈着がない、といった点が重要です。

日本皮膚科学会の美容医療診療指針でも、皮膚の老化予防には日常的なスキンケアと紫外線対策が基本とされています。適切なグルーミングと肌の手入れが若々しい外見を作ります。

【女性】実年齢より若く見える人の特徴

肌の透明感とキメの細かさが保たれている

女性で若く見える人の最大の特徴は、肌の透明感とキメの細かさです。日本化粧品技術者会の研究によると、見た目年齢を決める要因として「透明感」「目周りのくすみ感」「色ムラ感」が重要であることが示されています。

若く見える女性は、角質層(皮膚の最表層)の水分保持機能が良好で、肌表面の光の反射が均一です。また、メラニン色素の分布が均一で、シミやくすみが少ないことも特徴です。

たるみが少なく顔の輪郭がシャープ

加齢によって顔の皮下脂肪が減少・移動し、重力の影響で皮膚がたるんでいきます。たるみの自己認識と実態の間に8.1歳ものギャップが存在するという研究報告もあります。

若く見える女性は、頬、目元、フェイスラインのたるみが少なく、顔の輪郭がシャープに保たれています。これは表情筋の衰えが少なく、真皮層のコラーゲンやエラスチン(弾性線維)が維持されているためです。

目元が明るく目力がある

目の周りの皮膚は非常に薄く、加齢変化が現れやすい部位です。若く見える女性は、目の下のクマ、小ジワ、たるみが少なく、目元が明るく保たれています。

「目力感」は若々しい印象を与える重要な要因です。まぶたのたるみが少なく、目の周りの皮膚にハリがあることで、目元の印象が若々しくなります。

髪にツヤとボリュームがある

女性の場合、髪の状態は見た目年齢に大きく影響します。若く見える女性は、髪にツヤがあり、適度なボリュームが保たれています。

加齢とともに髪は細くなり、白髪が増え、頭皮の血行も悪くなる傾向があります。しかし、適切なヘアケアと栄養摂取、ホルモンバランスの維持によって、髪の健康状態を保つことができます。

口元と首元に年齢サインが少ない

口元のほうれい線(鼻の両脇から口角にかけてできるシワ)や首のシワは、年齢が現れやすい部位です。若く見える女性は、これらの部位のシワやたるみが少なく、肌の張りが保たれています。

特に女性は50歳を超えるとエストロゲン(女性ホルモン)の減少により、男性よりも速いスピードで顔の老化が進行することが研究で示されています。そのため、ホルモンバランスの維持とスキンケアが重要になります。

「実年齢より若く見える人の特徴」についてよくある質問

ここまで実年齢より若く見える人の特徴について紹介しました。ここでは「実年齢より若く見える人の特徴」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

老けない・老けにくい人の特徴について教えてください。

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

老けにくい人の最大の特徴は、生活習慣の総合的な管理ができていることです。

まず、遺伝的要因も関与しますが、研究によると皮膚の老化の約80%は環境要因、特に紫外線曝露によるものです。したがって、老けにくい人は日常的に徹底した紫外線対策を行っています。

次に、酸化ストレスの管理が重要です。抗酸化物質を豊富に含む食事(地中海式食事など)を摂取し、活性酸素による細胞ダメージを最小限に抑えています。ビタミンC、E、ポリフェノール、カロテノイドなどの抗酸化物質が細胞を保護します。

また、慢性炎症の抑制も鍵となります。老化は慢性的な低レベルの炎症状態と関連しています。適正体重の維持、定期的な運動、質の良い睡眠、ストレス管理によって、体内の炎症を抑えることができます。

さらに、ホルモンバランスの維持も重要です。成長ホルモン、性ホルモン(エストロゲン、テストステロン)、甲状腺ホルモンなどのバランスが良好に保たれていることが、若々しさの維持に繋がります。適度な運動と十分な睡眠がホルモンバランスの維持に役立ちます。

最後に、良好な血管機能も見逃せません。血管年齢が若い人は、皮膚への栄養と酸素の供給が良好で、肌の新陳代謝が活発に保たれます。有酸素運動、減塩、禁煙などが血管の健康維持に有効です。

これらの要素を総合的に管理することで、生物学的年齢を実年齢よりも若く保つことが可能になります。

まとめ

実年齢より若く見える人には、男女それぞれに特有の特徴がありますが、共通しているのは日常生活における継続的な健康管理と予防的なケアです。

科学的研究から明らかになっているのは、皮膚の老化の約80%は紫外線などの環境要因によるものであり、予防可能だということです。日常的な紫外線対策、適切なスキンケア、バランスの取れた栄養摂取、定期的な運動、良質な睡眠、ストレス管理が推奨されています。

若々しさは一日にして成らず、日々の小さな積み重ねが将来の見た目年齢を大きく左右します。遺伝的要因は変えられませんが、生活習慣の改善によって生物学的年齢をコントロールすることは可能です。今日からできることを一つずつ実践し、健康的で若々しい人生を送りましょう。

参考文献

Aging in the Male Face: Intrinsic and Extrinsic Factors. Dermatol Surg. 2016

Skin anti-aging strategies. Dermatoendocrinol. 2012

Skin Care and Aging | National Institute on Aging

美容医療診療指針｜日本皮膚科学会

紫外線環境保健マニュアル｜環境省

見た目年齢判断に影響する要因｜日本化粧品技術者会誌