佐久間大介が立ち上げ前髪で柔らかな雰囲気に！トラックジャケット×ワイドデニムのラフコーデを披露し「いい笑顔」「口角かわいい」「オーバーサイズの着崩し方が好き」「髪伸びたね」の声

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズとXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、そのヘアスタイルやファッションに注目が集まっている。

【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット（共演者との2ショット＆ソロショット）

■佐久間大介、ピンクヘア×トラックジャケット×ワイドデニムのラフコーデ披露

Instagramのストーリーズでは、「ラヴィット！ はじまるよ～(^^)」というコメントとともに、番組セット前で“ラヴィットポーズ”を決める姿を公開。

鮮やかなピンクヘアで、前髪をふんわり立ち上げ、毛先に動きをつけたスタイルが印象的。顔まわりに自然に落ちる髪が、佐久間らしい柔らかな雰囲気を引き立てている。

ファッションは、犬モチーフが描かれた白Tシャツに、ライトベージュのトラックジャケットを合わせたリラックス感のある装い。ゆったりとしたワイドデニムを合わせ、トレンド感のあるカジュアルコーデに。シルバーアクセサリーもさりげなく効かせ、ラフながらもこなれ感のあるスタイリングに仕上げている。

■アインシュタイン稲田との自撮りショットも

その後、Xでも「#ラヴィット！ はじまります！！」とつづり、アインシュタイン・稲田直樹との楽しげな自撮りショットを投稿。くしゃっとした笑みを浮かべる佐久間の姿から、収録前の明るい空気感が伝わる1枚となっている。

SNSでは「いい笑顔」「ニッコニコでかわいすぎる」「眼福」「オーバーサイズの着崩し方が好き」「口角かわいい」「髪伸びたね」などの声が寄せられている。