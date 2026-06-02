2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数126、値下がり銘柄数418と、値下がりが優勢だった。



個別ではＨｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、アクセルマーク<3624>、ＱＤレーザ<6613>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ＨＰＣシステムズ<6597>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、サクシード<9256>、キャスター<9331>など6銘柄は年初来高値を更新。プレイド<4165>、ＥｄｕＬａｂ<4427>、和心<9271>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、イノバセル<504A>は値上がり率上位に買われた。



一方、データセクション<3905>がストップ安。アスタリスク<6522>は一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、トライアルホールディングス<141A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、タイミー<215A>など99銘柄は年初来安値を更新。ＱＰＳホールディングス<464A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アストロスケールホールディングス<186A>、かっこ<4166>、雨風太陽<5616>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース