いま気になる話題について、街のみなさんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「さまざまな物価が高騰している中ですが、もう間もなくボーナスが支給されるという方もいらっしゃるでしょう。そこできょうは自分が頑張った時のご褒美を教えていただきます。ちなみに私は、最初の一杯だけはいつもよりちょっとプレミアムなワンランク上のビールを飲むことです」





『頑張った自分に！あなたの“ご褒美”は？』（藤井アナウンサー）「仕事を頑張った自分へのご褒美は？」（札幌市在住）「ご褒美ですか？チーズケーキで。チーズケーキならどこも美味しくて好き」（藤井アナウンサー）「日々頑張っている中で自分へのご褒美は？」（札幌市在住）「ご褒美？食べることかな。やっぱり友だちとかと会ってランチとか。きょう行ったところがとても良かった」（藤井アナウンサー）「なんというお店？」（札幌市在住）「（中央区にある）はるのそら。めん類で“あんかけのそば”が美味しかった」食べ物をあげる方が多くいました。そして話を聞く中で、まさにこのあと“ご褒美”の予定がある方にも出会いました。（北広島市在住）「普段運送業をやっていて、夜に出勤して朝に遠方に到着させる形で行って昼すぎに基地に帰るという仕事をしていて忙しい」（藤井アナウンサー）「自分にご褒美あげるとか頑張ったなと思う時にしたいことは？」（北広島市在住）「学生時代とかお昼ご飯に大通公園付近でよくお世話になっていた、テレビ塔地下のそば屋さんに（これから）行こうかなと考えている。外食、ちょっときょうはぜいたくにねという形ですかね」食べ物以外では、こんなご褒美もー（藤井アナウンサー）「お母さんのご褒美は？」（札幌市在住）「（娘と）２人でカフェに行ったりするのが好きですね。子どもも迎え入れてくれる店主なので、２人でよく行っているよね。一番美味しいのは私は（チョコレート）ブラウニーが好き。すごく甘いの食べてる～って感じがして。娘は犬の形をしたクッキーがあるので、それを何枚か食べるのが好きだよね」仕事と子育ての両立で忙しい日々を癒してくれる、ゆったりした時間と空間がご褒美だそうです。そして、趣味に時間を使うことが“ご褒美”という方もー（札幌市在住）「いまは少し暇があって天気が良かったら大通公園に出てきたりとか（夫と）２人で」（藤井アナウンサー）「夫婦で散歩するのがご褒美？」（札幌市在住）「うん」（札幌市在住）「（ご褒美は）旅行に行ったりね」（藤井アナウンサー）「最近はどこかに行きましたか？」（札幌市在住）「去年は釧路。その前が京都。１年に１回くらいは旅行に行く。ことしは車検と家電の大物を買ったので、ちょっとことしは控えめで。（リタイアしているので）楽しみはもうそれしかないよ」みなさんが日々頑張る源“ご褒美”はなんでしょうか？