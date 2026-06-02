映画監督の是枝裕和氏（63）が2日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。人気女優の魅力について語った。

公開中の映画「箱の中の羊」は、近未来のある夫婦がヒューマノイド（ヒト型ロボット）を息子として迎え入れるところから始まる家族の物語。女優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟がダブル主演を務め、初共演の夫婦役が話題になっている。

綾瀬とは、2015年公開の映画「海街diary」以来のタッグとなる是枝氏。今回のオリジナル脚本では「せっかくなんで、お母さん役を書いてみようかなと思って、ほぼ彼女への当て書きで」と振り返った。

そして綾瀬の女優としての魅力について「役者としてはまず、声が本当に素晴らしい」と絶賛。「こんなにクリアに言葉を届けられる女優さんはなかなかいない。逆に今回は、クリアさを犠牲にして“少しにじませてください”とか、“息7割、言葉3割で”みたいなことを何カ所かやったりしてる」と明かした。

「本当に素晴らしい声の持ち主」という是枝氏に、番組パーソナリティーの坂本美雨が「滑舌とかそういうことではない？」と聞くと、「体幹が強い。体の中からちゃんと声が、発声が」と解説した。

しかし「なんなんですかね、本当に分からないんですけど」と不思議な様子。録音スタッフからも「セリフが聞きにくい、みたいなことがほとんどない」と信頼が厚いようで、「ささやいていてもちゃんと聞こえる。なかなか僕も会ったことがないタイプ」と褒めちぎっていた。