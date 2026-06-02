´Ä¶¾ÊÃÏÊýÉô¶É¤Ç¥¯¥ÞÂÐºö²ñµÄ¡¡¿Í¿ÈÈï³²Â¿È¯¡¢½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¤Ï2Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤Î³ÆÃÏÊý»öÌ³½ê¤¬¼çÆ³¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÉô¶É¤È¡¢Èï³²ÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤ò³«¤¯¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö¹ñ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤äÂÐºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ë¤è¤ëÏ¢Íí²ñµÄ¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÏÊýÉô¶É¤´¤È¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤á¤Æ¡£1²óÌÜ¤Ï3Æü¤ËÅìËÌ¤Ç³«¤¡¢¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶å½£¤È²Æì¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ä¶¾Ê¤Î´Ä¶»öÌ³½ê¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ê¤É¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë½ÐË×¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£