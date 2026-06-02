「なんで洗いたてのタオルが臭う？」梅雨前に見直したい“洗濯のNG習慣”
洗ったばかりのタオルなのに、「なんか臭う…」と感じた経験ありませんか？特に湿気が増える梅雨前後は、“生乾き臭”に悩みやすい季節。ちゃんと洗っているつもりでも、実は“洗い方”や“乾かし方”によって、臭いが残りやすくなっていることがあります。
最近は、洗剤を増やして香りでごまかすより、“臭いが残りにくい環境”を整える考え方へシフトする人も増加中。毎日使うタオルだからこそ、今のうちに洗濯習慣を見直しておくのがおすすめです。
“洗濯物の詰め込みすぎ”が臭いの原因になることも
洗濯を一度で終わらせたくて、つい洗濯槽へ詰め込みすぎていませんか？洗濯物を入れすぎると、水や洗剤が全体へ行き渡りにくくなり、皮脂汚れや湿気が残りやすくなることがあります。特にタオルは、水分や皮脂を吸いやすいアイテム。洗い残りがあると、臭いにつながりやすくなります。
“濡れたまま放置”は梅雨時期のNG習慣
洗濯が終わったあと、そのまま洗濯機の中へ放置してしまうことありませんか？湿気がこもった状態が続くと、臭いの原因になりやすくなることがあります。特に梅雨時期は、洗濯後できるだけ早く干すことが大切です。
また、部屋干しする場合は、“早く乾かす環境”を作ることもポイント。除湿機やサーキュレーターを活用して、“短時間で乾かす”ことを重視してみましょう。また、干す際もタオル同士の間隔を少し空けるようにすると、乾きやすくなります。
“洗剤を増やす”だけでは解決しにくい
臭いが気になると、つい洗剤や柔軟剤を増やしたくなるもの。でも実際は、“しっかり乾く環境”を整える方が重要なケースも少なくありません。また、洗濯槽の汚れが臭いの原因になっていることもあるため、定期的に洗濯槽クリーナーを使うことも大切です。最近は、“香りで隠す”より、“臭いが残りにくい洗濯環境”を整える方向へ考え方も変わりつつあります。
「洗い立てなのにタオルが臭う…」という時ほど、“乾きやすさ”や“洗い方”を見直してみるのがおすすめ。湿気が増える季節の前に、“臭いが残りにくい洗濯習慣”を整えておくと、毎日の小さなストレスも減らせるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は洗濯・生活環境・衛生管理に関する一般的な知見を参考に編集部で構成しています
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