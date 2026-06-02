好循環が続かない。「付き合う前がピーク」になりやすい女性の特徴
付き合う前は毎日連絡が来ていたのに、付き合った途端に男性との温度差を感じる。そんな恋愛には共通する流れがあるんです。原因は、“付き合った後の変化”にあります。
“付き合った瞬間”に安心しきっている
付き合った後、連絡や会話が急に雑になっていませんか？返信が短くなる、感謝を言わなくなるといった小さな変化が積み重なると、男性の“追いかけたい気持ち”は少しずつ下がっていきます。
“恋愛中心”になりすぎている
付き合った後、生活が恋愛中心になっていませんか？予定も気分も相手基準になると、“あなたらしい魅力”が薄れやすくなるもの。付き合う前との変化が大きいほど、関係は停滞しやすくなります。
“全部見せきって”しまっている
自分のことを最初に全部話していませんか？距離が一気に縮まる一方で、男性の“もっと知りたい”がなくなってしまうことも。長く追われる女性は、関係が深まってからも少しずつ自分を見せています。
安心しきる、恋愛中心になる、全部見せてしまっている。“付き合う前がピーク”になる恋愛は、この積み重ねが原因でしょう。長く愛される女性ほど、“付き合った後”も恋愛行動を止めないものです。 ※画像は生成AIで作成しています
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