【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲から嫉妬されます』
｜総合運｜ ★★★★☆
「これぞ正義」的な自分の理想の状態を周囲にアピールすることができるでしょう。もちろんそれをやっかむ人はいます。仕事や公の場では自分のために大事なものを注いでくれる人がいるようです。それも周囲の人達はひがんでいる様子を見せるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
いつもは天邪鬼さを見せる相手も素直になってくれるようです。プライドでこじらせてくることも少なくなります。こちらもちゃんと嬉しさを見せていくと良いでしょう。シングルの方は、自分に自信がない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより弱っている様子を見せてきます。
｜時期｜
6月8日 勇気が足りない ／ 6日11日 計画を変える
｜ラッキーアイテム｜
美容院
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞