松浦亜弥が、自身のデビュー25周年という記念すべき節目に、同じく誕生25周年を迎えた春日井製菓のノンシュガーのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CMに出演。

本日6月2日（火）より配信される新CMでは、松浦がレコーディングスタジオで爽やかな歌声を披露するほか、夏ならではの新しい楽しみ方を提案している。





発売25周年という節目を迎えた「キシリクリスタル」が大切にしたのは、これまでの歩みを振り返ること以上に、「今の毎日の中に自然になじむ存在であり続けること」。子育てなど様々なライフステージを経ながらも、今なお色褪せない輝きを放ち、幅広い世代から愛され続けている松浦の姿は、25年間にわたり人々の身近な存在として寄り添ってきた「キシリクリスタル」のブランド姿勢と重なる。今だからこそ表現できる彼女の魅力と自然体の佇まいが、商品が持つ魅力を伝える最高のメッセンジャーであるとして、今回の夢のコラボレーションが実現した。

新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇（15秒）の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。松浦が「キシリクリスタル」をそっと見つめ、ひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いの掛け声をかけるシーンから始まる。イントロが流れると、本WEB CMオリジナルの楽曲を優しく爽やかに歌い出す松浦。その透き通った歌声は、忙しい日常の中でも気軽に気分を切り替え、心地よい風を吹き込んでくれる商品の魅力を鮮やかに描き出す。さらに、ラストカットでお馴染みのフレーズ「キシリクリスタル〜♪」をハイクオリティな歌唱で印象的に表現。さらに、夏ならではの“凍らせてもおいしい”という新しいのど飴の楽しみ方を、彼女の瑞々しい笑顔とともに提案している。

久しぶりのCM撮影現場となった今回だが、松浦がスタジオに姿を現すと、その太陽のような笑顔によって現場の空気は一瞬で明るく和やかなものへと変わった。プロフェッショナルとしての凛とした佇まいと、周囲を包み込む自然体の笑顔が共存する、彼女ならではの特別なオーラが溢れる収録となった。





レコーディングや映像収録では、複数のバージョンを試しながらもスムーズに進行。同時に公開されるメイキング動画には、動きや声の細かなニュアンスについて自ら試行錯誤を重ね、モニターを真剣にチェックしながら細部まで丁寧に表現を作り込んでいくアーティスト・松浦亜弥のストイックな姿が収められている。「キシリクリスタル」を食べるシーンでは、よりおいしく、その魅力が伝わるように手の位置や角度にまで徹底してこだわるなど、彼女の美意識と作品への情熱が随所に光る現場となった。

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■松浦亜弥コメント

キシリクリスタル25周年、おめでとうございます。

なんと、松浦亜弥と同期ということで、とても、縁を感じております。

私自身、キシリクリスタルは本当に美味しく、よくいただいていたこともあり、今回この節目のタイミングでお声がけいただけたことを、とても嬉しく思っています！ふと気分を切り替えたい時に、このすっきりとした甘さが好きで、長く寄り添ってくれている存在です。

久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありましたが、キシリクリスタルが持つ心地よさや魅力が、みなさまに自然と届いていたら嬉しく思います。」

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■夏の新定番「凍らせキシリクリスタル」

一般的に冬場に比べて夏の需要が落ち込みがちとされるのど飴だが、夏場もエアコンや扇風機による乾燥が気になるシーンは多くある。そこで今回のCMでは、この季節にも爽やかにおいしくのど飴を食べていただきたいという思いから、「キシリクリスタル」のひんやりとしたキシリトール層の特長を活かした「凍らせて食べる」という楽しみ方を提案。



春日井製菓が実施した自社アンケート調査によると、実際に凍らせて食べた人のうち約91％※が「食べる頻度が増えた」と回答し、「冷たくておいしい」との声が寄せられているという。松浦の歌声とともに、夏も爽やかに乗り切る新たなトレンドとして注目を集めそうだ。

※【自社アンケート】

調査実施会社：春日井製菓販売株式会社

実施期間：2025年7月14日〜2025年7月16日

有効回答数：1,452人（うち、「キシリクリスタル」を凍らせて食べた方131人）

調査方法：インターネット調査（Surveroidを利用 https://surveroid.jp/)

抽出方法：インターネット調査用パネルからランダムに抽出