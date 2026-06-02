巨人でのプレー経験のない球団史上初の監督として注目を集めるのが、橋上秀樹監督代行（60）である。阿部慎之助前監督とは同郷である千葉県出身。安田学園高の先輩、後輩の関係でもあり、「参謀役」として作戦面でサポート。今季からは攻撃面を統括するオフェンスチーフコーチに就任していた。

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橋上監督代行は1983年のドラフト3位でヤクルトに高卒入団。野村克也監督にID野球を仕込まれた。日本ハム、阪神でプレーした後に現役引退後は、楽天、BC新潟でコーチ、監督を歴任。巨人では原辰徳監督の下で2012年から14年まで戦略コーチ、打撃コーチを務め、リーグ3連覇と日本一に貢献。その後も楽天、西武、ヤクルトでコーチを務め、20年からはBC新潟の監督に復帰した。

そんな橋上監督代行をよく知るのが、ヤクルト選手時代、巨人のコーチ時代の同僚で、3歳上の秦真司氏（評論家）。その秦氏が言う。

「橋上代行は、野村監督の参謀役でヤクルトの二軍監督や阪神のヘッドコーチを歴任した松井優典さんと仲が良かった。野村楽天に招聘されたのも、松井さんを通じて打診を受けたそうです。独特の物言いをする野村監督は正直、敵も多かった。畏怖されて相談を受けるタイプではなかったが、そういう野村監督にも飛び込んでいく。コミュニケーション能力が高いのです。強く意見をするタイプではないから、相手とぶつからない。野球を知っているのはもちろんですが、何より相手の懐に入るのがうまいタイプです」

さる球団関係者も「いい意味で人たらし」と証言する。

橋上監督代行は11年オフに当時の清武英利球団代表から「データ野球を巨人に根付かせたい」と請われ、12年に「戦略コーチ」に。

同じ年のオフに「バッテリーコーチ」に就任し、12年から一軍で共闘した前出の秦氏が、こう続ける。

「お互いに当時の清武代表に呼ばれた外様コーチだけど、『巨人を勝たせるために結果を出そう』と誓い合いました。私は守備面、橋上代行は攻撃面のコーチですみ分けはあったが、内野守備走塁や外野守備走塁コーチもバッテリーのミーティングに入って情報を共有するように進言してくれたことがありました。当時、全盛期だった捕手の（阿部）慎之助が橋上コーチの提案する、確率に基づく野球に心酔したことで、2人はベッタリになった。原監督は途中から2人の関係をいぶかるようになりましたが、この時に関係を構築したことで、24年オフに阿部監督に招聘されたのでしょう」

「本気でサポートしてくれる人が何人いるか」

専門の「ID」は現在どう生かされているのか。

「今の巨人には専属のアナリストが多数在籍していて、さまざまなデータを分析している。昨年の桑田二軍監督は自身で解析していたそうですが、橋上代行は自分でというより、彼らの能力を活用しようとするタイプ。持ち前のコミュニケーション能力で専門家と連携しながら、よりよいデータを引き出し、打撃や走塁の作戦面に生かしているようです」（秦氏）

巨人は6月1日現在、27勝25敗で3位。橋上監督代行となった交流戦開幕から2カードでソフトバンク、日本ハム相手に3勝3敗と五分の戦いを見せている。

「急に舞い込んできた監督代行の立場。基本的にコーチ陣は『阿部派』が多く、球団内には原元監督の影響力も残っている。そんな中、今年限りとも言われる橋上代行を本気でサポートしてくれる人が何人いるか。そのあたりが心配ではありますが、首位のヤクルトと4.5差、2位阪神とも3.5差で、十分に巻き返せる位置につけている。ヤクルトがこのまま突っ走る保証はないし、大本命の阪神は主力にケガ人が出るなど、やや停滞している。借金生活の4位以下、DeNA、広島、中日には上がり目は見えない。今季のセはどこも決め手がないのが救い。外様だけに、来季巨人の正式な監督に就任する可能性は低くても、もし逆転でリーグ優勝を奪回できれば、ヘッドコーチ格で残留か、他球団から監督のオファーが届いても不思議じゃない。橋上代行は勝つしかない立場だけど、腕まくりしていると思います」（秦氏）

秦氏は「多少表裏があって一筋縄ではいかない男」と言うから、阿部時代より他球団は戦いにくそうである。

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巨人と言えば、早くも今オフの監督人事に注目が集まり、松井秀喜氏や原辰徳氏の名前が取りざたされている。そんな中、ダークホース的な立場にいるのが坂本勇人だ。なんでも、“バッシング耐性”など精神力の強さも買われているという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】巨人・坂本勇人「引退→即監督就任」に現実味 では、それらについて詳しく報じている。