オープン10周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」の最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」がリニューアル！

オープン10周年という節目を迎えるにあたり、上質なご褒美ステイからシンプルな滞在まで、選べる3プランが用意されます☆

ホテル ユニバーサル ポート「ポート ディープ オーシャン フロア」リニューアル

ポート ディープ オーシャン フロア 客室「プレミアムパレス」（イメージ）

予約受付開始日：2026年6月2日（火）〜

宿泊開始日：2026年7月15日（水）〜

場所：ホテル ユニバーサル ポート 最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」

「ホテル ユニバーサル ポート」の最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」が、オープン10周年という節目を迎えるにあたり、宿泊プランをリニューアル！

上質なご褒美ステイからシンプルな滞在まで、選べる3プランが登場します。

8つの特典が彩る特別ステイプラン

期間：2026年7月15日（水）〜

料金：2名1室利用 1名あたり（朝食付き）15,600円〜（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

客室：プレミアムパレス、コーナーパレス、オーシャンデラックス、オーシャンツイン など

特典：

専用エリアにて14:00からチェックインの手続き可能「ポートダイニング リコリコ」での朝食 優先案内朝食時に特別メニュー「ロワイヤル」を提供 ※一人につき一つ「ラウンジR」および「レックスカフェ」にてフリードリンクサービス「ラウンジR」および「レックスカフェ」にてフロア限定カクテルをオーダー可能「ラウンジR」または「レックスカフェ」にてプティフールセットのサービス※プティフールセットは1泊につき1回の利用リファビューテック ミニボトルセット（バスアメニティ）を用意海をイメージした香りのバスソルトを客室に用意

予約：ホテル公式ウェブサイト

最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」の魅力を余すことなく体感できる最上位プラン「8つの特典が彩る特別ステイプラン」

このフロアならではの上質なひとときをより深く楽しめるような、多彩な特典付きです☆

チェックインは専用エリアにて、通常より1時間早い14:00から手続き可能なため、お部屋でゆっくりとくつろげます。

朝食時は「ポートダイニング リコリコ」の落ち着いた専用エリアでゆったりと。

トリュフソースとポルチーニソースの2種から選べる、特別メニュー「ロワイヤル」も味わえます。

なめらかな口当たりの洋風茶碗蒸しで、豊潤な香りが広がる贅沢な一品です。

また、ラウンジおよびカフェではソフトドリンクやアルコールなどのをフリードリンクを楽しめます。

フロアの世界観を象徴する、深海をモチーフにしたオリジナルカクテル2種もフリードリンクサービスで登場。

最上階フロア宿泊者限定で楽しめる、ここだけの特別な一杯です。

さらに、プティフールセットも堪能できます。

加えて、「ReFa」のバスアメニティ「リファビューテック ミニボトルセット」を設置。

リラックスと美を追求した贅沢なバスタイム体験が、上質な寛ぎのひとときを演出します。

記念日や特別なご旅行など、ワンランク上の滞在にふさわしい内容となっています！

※画像はすべてイメージです

朝食優先案内＆ワンドリンク付プラン

期間：2026年7月15日（水）〜

料金：2名1室利用 1名あたり（朝食付き）13,600円〜（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

客室：プレミアムパレス、コーナーパレス、オーシャンデラックス、オーシャンツイン など

特典：

専用エリアにて14:00からチェックインの手続き可能「ポートダイニング リコリコ」での朝食 優先案内朝食時に特別メニュー「ロワイヤル」を提供 ※一人につき一つ「ラウンジR」または「レックスカフェ」にて好きなドリンク1杯サービス※ポート ディープ オーシャン フロア限定カクテルも選べます「アロマセラピー アソシエイツ」のバスアメニティを客室に用意海をイメージした香りのバスソルトを客室に用意

予約：ホテル公式ウェブサイト

周辺観光をアクティブに過ごしながらホテルでの上質なひとときも大切にしたい方にぴったりのプラン。

朝食優先案内とカフェ・ラウンジでのワンドリンク特典付きです。

スマートステイプラン

期間：2026年7月15日（水）〜

料金：2名1室利用 1名あたり（素泊まり）9,900円〜（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

客室：プレミアムパレス、コーナーパレス、オーシャンデラックス、オーシャンツイン など

特典：

・専用エリアにて14:00からチェックインの手続き可能

・「アロマセラピー アソシエイツ」のバスアメニティを客室に用意

・海をイメージした香りのバスソルトを客室に用意

予約：ホテル公式ウェブサイト

短い滞在でも最上階フロアならではの特別感を気軽に楽しめる、よりリーズナブルなプラン。

滞在の目的や過ごし方に合わせて、最適なプランが選べます☆

最上階ならではの、特別なホテルステイを体験！

「ホテル ユニバーサル ポート」の最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」の新たな宿泊プラン3種は、2026年7月15日（水）からの宿泊分より、ホテル公式ウェブサイトにて予約受付中です。

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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