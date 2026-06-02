【きょうから】丸亀製麺、がっつりさっぱり「鬼おろしシリーズ」今年も期間限定販売開始へ 人気の『明太クリームうどん』の“冷”が新登場
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、『鬼おろし肉ぶっかけうどん』を、きょう2日より全国のロードサイド店を中心に期間限定で販売する。同日より『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』を、ショッピングセンター・テナント店を中心に販売開始。とろりと濃厚な味わいが人気の『明太クリームうどん』から、冷たいうどんが新登場する。
【画像】暑い時期にぴったり！“鬼おろし”シリーズ価格など商品概要
今年は、同店の夏の定番「鬼おろしシリーズ」から『鬼おろし肉ぶっかけうどん』『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』の3種類が全国発売される。「鬼おろしシリーズ」は、水で締めることで滑らかなのど越しと心地いいコシを堪能できる麺、シャキシャキ食感の鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢、『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』と『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』につけ合わされる、肉やうどんとの相性が抜群のなすの揚げびたしが、特徴的な人気メニュー。
『鬼おろし肉ぶっかけうどん』は、甘辛い牛肉の旨みと、粗めにすりおろした鬼おろし、特製ぽん酢の爽やかさが全体の味を引き締める。
『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』は、丁寧に湯通しした豚しゃぶを、風味豊かな特製だしに漬け込んだ、暑い日でも心地よく食べられる一杯。
『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』は、にんにく醤油ベースの鶏からに、シャキシャキ食感の鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢、刻み柚子で、ボリュームがありながらもさっぱりと楽しめる一品となっている。
うどんは、無料の薬味・トッピングで自分好みにアレンジできる。「青ねぎ」「おろししょうが」「天かす」「香七味」「すりごま」「わさび」「わかめ」、6種類のスパイスを使用した「しび辛ラー油」の全8種類から自由に組み合わせることができる。中でも、コク深い辛さを感じたい日は「しび辛ラー油」がおすすめ。ガツンとした味わいが、暑い夏にも食欲をそそる。8種類の無料の薬味・トッピングで1商品につき250通り以上もの組み合わせが可能に。
さらに、濃厚な味わいが好評な『明太クリームうどん』から、冷たいうどんが登場。ひんやりしたクリームベースのだしとコク深い4種のチーズに、夏でも食べやすいすっきりとした辛みのしょうがを効かせた、最後まで食べ飽きない一品となっている。
また、『冷かけうどん』をはじめとする『すだちおろし冷かけうどん』、辛さが特徴の『青唐おろしぶっかけうどん』『青唐おろし醤油うどん』も登場する。
【画像】暑い時期にぴったり！“鬼おろし”シリーズ価格など商品概要
今年は、同店の夏の定番「鬼おろしシリーズ」から『鬼おろし肉ぶっかけうどん』『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』の3種類が全国発売される。「鬼おろしシリーズ」は、水で締めることで滑らかなのど越しと心地いいコシを堪能できる麺、シャキシャキ食感の鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢、『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』と『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』につけ合わされる、肉やうどんとの相性が抜群のなすの揚げびたしが、特徴的な人気メニュー。
『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』は、丁寧に湯通しした豚しゃぶを、風味豊かな特製だしに漬け込んだ、暑い日でも心地よく食べられる一杯。
『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』は、にんにく醤油ベースの鶏からに、シャキシャキ食感の鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢、刻み柚子で、ボリュームがありながらもさっぱりと楽しめる一品となっている。
うどんは、無料の薬味・トッピングで自分好みにアレンジできる。「青ねぎ」「おろししょうが」「天かす」「香七味」「すりごま」「わさび」「わかめ」、6種類のスパイスを使用した「しび辛ラー油」の全8種類から自由に組み合わせることができる。中でも、コク深い辛さを感じたい日は「しび辛ラー油」がおすすめ。ガツンとした味わいが、暑い夏にも食欲をそそる。8種類の無料の薬味・トッピングで1商品につき250通り以上もの組み合わせが可能に。
さらに、濃厚な味わいが好評な『明太クリームうどん』から、冷たいうどんが登場。ひんやりしたクリームベースのだしとコク深い4種のチーズに、夏でも食べやすいすっきりとした辛みのしょうがを効かせた、最後まで食べ飽きない一品となっている。
また、『冷かけうどん』をはじめとする『すだちおろし冷かけうどん』、辛さが特徴の『青唐おろしぶっかけうどん』『青唐おろし醤油うどん』も登場する。