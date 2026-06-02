【きょうから】「丸亀うどーなつ」に夏の新味登場 じゅわっと香り広がる“みずみずしい桃”をイメージ
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味として「もも風味」をきょう2日から全国の丸亀製麺で販売する。
【写真】スイーツに大変身！「丸亀うどーなつ」ひんやりアレンジ3種類
「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数が2600万食を突破している。
『丸亀うどーなつ もも風味』は、夏にぴったりな爽やかな香りとやさしい甘みが特長。ひと口食べると「丸亀うどーなつ」ならではのもっちもち食感とともに、やさしい甘みと香りがじゅわっと広がる。すっきりとした後味で、暑い日にも食べ進めやすい味わいに。桃をイメージした元気いっぱいのビタミンカラーの『丸亀うどーなつ もも風味』専用パッケージに入って提供される。
この夏は、新作の「もも風味」に加え、濃厚な「チョコ味」、香ばしい「きなこ味」、やさしい甘さの定番「きび糖味」の4種を展開する。プレーンの「丸亀うどーなつ」に自身でパウダーを振りかけて楽しめるスタイルで、どの味にするか選ぶ時間も楽しみのひとつ。うどんを食べた後の甘いひと品としてはもちろん、小腹がすいたときのおやつや、家族・友人とのリラックスタイムにもおすすめ。
■『丸亀うどーなつ もも風味』おすすめアレンジ方法
（1）食べる前に10分程度冷蔵庫で冷やすと、ひんや〜り・もっちもちな「夏うどーなつ」が完成。爽やかな「もも風味」は、アイスティーとも相性抜群。
（2）「丸亀うどーなつ」にバニラアイスやフルーツを添えるだけで、手軽なサンデーができあがり。冷たいアイスにもっちもちのうどーなつ、「もも風味」が合わさり、ひんやり、爽やかに楽しめる。
（3）クリームチーズとはちみつをトッピングすれば、いつものおやつ時間を少しぜいたくに楽しめるひと品に。チーズ・はちみつのまろやかさが相性よく重なる。
■商品ラインナップ（全て5個入り・価格は税込）
『丸亀うどーなつ もも風味』300円
みずみずしい桃をイメージした、夏にぴったりな味わい。ひと口食べると、うどーなつのもっちもち食感とともに甘みと香りがじゅわっと広がる。すっきりとした後味で、暑い日にも食べ進められる季節限定の味わい。
『丸亀うどーなつ チョコ味』350円
もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わい。
『丸亀うどーなつ きなこ味』300円
もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド！程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。
『丸亀うどーなつ きび糖味』300円
さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。
【写真】スイーツに大変身！「丸亀うどーなつ」ひんやりアレンジ3種類
「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数が2600万食を突破している。
『丸亀うどーなつ もも風味』は、夏にぴったりな爽やかな香りとやさしい甘みが特長。ひと口食べると「丸亀うどーなつ」ならではのもっちもち食感とともに、やさしい甘みと香りがじゅわっと広がる。すっきりとした後味で、暑い日にも食べ進めやすい味わいに。桃をイメージした元気いっぱいのビタミンカラーの『丸亀うどーなつ もも風味』専用パッケージに入って提供される。
■『丸亀うどーなつ もも風味』おすすめアレンジ方法
（1）食べる前に10分程度冷蔵庫で冷やすと、ひんや〜り・もっちもちな「夏うどーなつ」が完成。爽やかな「もも風味」は、アイスティーとも相性抜群。
（2）「丸亀うどーなつ」にバニラアイスやフルーツを添えるだけで、手軽なサンデーができあがり。冷たいアイスにもっちもちのうどーなつ、「もも風味」が合わさり、ひんやり、爽やかに楽しめる。
（3）クリームチーズとはちみつをトッピングすれば、いつものおやつ時間を少しぜいたくに楽しめるひと品に。チーズ・はちみつのまろやかさが相性よく重なる。
■商品ラインナップ（全て5個入り・価格は税込）
『丸亀うどーなつ もも風味』300円
みずみずしい桃をイメージした、夏にぴったりな味わい。ひと口食べると、うどーなつのもっちもち食感とともに甘みと香りがじゅわっと広がる。すっきりとした後味で、暑い日にも食べ進められる季節限定の味わい。
『丸亀うどーなつ チョコ味』350円
もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わい。
『丸亀うどーなつ きなこ味』300円
もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド！程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。
『丸亀うどーなつ きび糖味』300円
さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。