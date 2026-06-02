米歌手テイラー・スウィフト（36）が、ディズニー＆ピクサーの大ヒット映画「トイ・ストーリー」シリーズ第5弾となる最新作のために新曲を書きおろしたことが明らかになった。スウィフトは、自身のSNSを更新して「I Knew it, I Knew You」というタイトルの楽曲が、19日に公開される「トイ・ストーリー5」のサウンドトラックに収録され、5日にリリースされることを発表した。

スウィフトは「5歳の時にオリジナルの『トイ・ストーリー』を見て以来、ずっと大好きだったキャラクターたちのために曲を書くことを夢みてきた」とつづり、「初期段階の新作を見て一目ぼれし、試写会から帰宅してすぐにこの曲を書いた」と明かした。

ディズニーによると、新曲は1999年公開の「トイ・ストーリー2」で初登場したカウガール人形ジェシーにインスピレーションを受けたもので、スウィフトの原点ともいえるカントリーミュージックへの回帰作になっているという。

監督兼共同脚本家のアンドリュー・スタントン氏は、「テイラーがこの曲を作詞作曲し、歌ってくれたことは本当に大きな意味がある。彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解できたことは疑いようのない事実」と声明を発表し、作品に自然に溶け込んでいると絶賛している。

スウィフトの公式サイトでは先月から、「トイ・ストーリー」の世界観をほうふつとさせる謎のカウントダウンが始まるなどしてファンの間でさまざまな臆測がささやかれていた。その後もスウィフトのラッキーナンバーである13個の雲と映画のタイトルとスウィフトのイニシャルである「TS」の文字が描かれたビルボードが複数の都市に出現してコラボを期待する声が上がっていた。（千歳香奈子通信員）