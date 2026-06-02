愛犬におすすめな『知育ゲーム』

1.どーっちだ？

飼い主の左右どちらかの手の中におやつを隠し、犬に両手を差し出してどちらにおやつが入っているか当てさせます。

左右交互に続けていくと両手におやつのニオイがつき、犬は当てるのが難しくなってきます。道具を用意する必要がなく狭い場所でもできるので一番簡単なゲームです。

2.おやつ探し

タッパーや紙コップなどの小さい容器を２個以上用意します。ひとつだけおやつを入れ、シャッフルして犬にどの容器におやつが入っているか探させます。

おやつを見つけたら犬にはおすわりをさせるというルールにしましょう。上手くできたら犬におやつを与えて褒めます。

慣れてきたら容器の数を増やし、部屋の中の広い範囲に置いて難易度を上げます。どの容器にもニオイがつくと犬には難しくなってきます。

3.ノーズワーク

タオルをたるませて床に置き、おやつを中に隠します。犬にはニオイでおやつの位置を探させ、自力で取り出せるか試してみてください。

犬は普段人間に頼って生活しているので、自分の前足や鼻先を使っておやつを取り出すというのは脳を使う作業です。

慣れてきたらタオルをたくさん使って山を作るなど、難易度を上げてみましょう。ペットショップやネットで売られている知育玩具もおすすめです。

知育玩具のほとんどはおやつを探して取り出すもので、マット型のものやプラスチックの箱型のものなど様々です。

知育玩具も良いのですがおもちゃをかじって小さくなったら飲み込んでしまう危険性があります。犬の大きさや力を考えておもちゃを選び、なるべく飼い主が見ているときに使用してください。

4.簡単アジリティー

タオルを丸めて棒状にし、床に置くと簡単なアジリティーになります。タオルの下におやつを隠しても楽しめます。

段ボールや小さい椅子などでもアジリティーが作れます。ただし大きい犬では障害物にならないでしょう。広いスペースを使って犬も飼い主もケガをしないように遊んでください。

犬にとって嗅覚を使うのは疲れる作業

嗅覚を使った遊びは簡単に見えますが、犬にとって体力と集中力を消耗する行為です。警察犬や麻薬探知犬も嗅覚を使う仕事はとても疲れるので、作業時間は決まっています。

犬の平均寿命は延びていますが、犬も人間と同じように認知症を発症します。知育ゲームは脳を刺激するので認知症予防にもなると考えられます。

高齢犬は寝ている時間が増え、散歩でもあまり長い距離を歩かなくなってしまうことが多いでしょう。健康のためにも知育ゲームをしてあげることをおすすめします。

高齢でなくても病気であまり外に出られない犬には、知育ゲームをしてストレスを解消してあげてください。

まとめ

犬を散歩に連れていくとなると飼い主はリードやウンチ袋を入れるバッグなどを用意し、歩く時間も確保しなければいけません。

知育ゲームは必要なものがそろえば部屋の中で始められ、犬の集中力が続く短時間で済みます。犬の集中力は５分程度で、休みながら３～４回繰り返したら終わりです。

知育ゲームは簡単に準備できて終わらせられるというメリットもあります。しかし犬が満足したからといって、散歩をしなくて良いわけではありません。

健康のためにしっかり体を動かすことは必要です。知育ゲームだけでなく散歩にも連れて行って愛犬の健康を保ってあげてください。