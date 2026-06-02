100均で買えるけど…実は老舗の名品！「家でお店みたいな味が簡単にできる♡」魔法の調味料

おうちで和風メニューを作るとき、「なんだか味がぼんやりする…」ということ、ありませんか？ダイソーなら、だしの旨味をしっかり感じられる本格派の白だしが100円で手に入ります。ちょこっと使うだけで、いつもの卵料理や煮物、お吸い物もお店のような味わいに♡使い切りやすいサイズ感も便利なポイントです。

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商品情報

商品名：ワダカン 昆布つゆ白だし

価格：￥108（税込）

内容量：300ミリリットル

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903636311778

だしの旨味がしっかり！これ1本で味が決まる！ダイソーの『ワダカン 昆布つゆ白だし』

和風料理はシンプルな分、味付けが難しいですよね。塩気が強すぎたり、逆にぼんやりしたりで、ちょうどいいバランスにするのが意外と大変です。

ダイソーの食品売り場で見つけた『ワダカン 昆布つゆ白だし』は、しっかりとしただしの旨味と上品な塩味を感じる1本で、これだけで味がばしっと決まります。

北海道産昆布使用で、クセのないやさしいだし感が料理を引き立ててくれます。うす色なので、煮物やお吸い物などにも合わせやすいですよ。

たった108円で手に入りますが、実は明治33年の創業の醤油メーカーが製造している本格派。家庭でお店のような味付けが簡単にできるのに、この安さには驚きです。

レンジで簡単茶碗蒸し作り♪混ぜるだけで味がまとまる！

今回は、この白だしを使って茶碗蒸しを作ってみました！

作り方はとても簡単。白だし1に対して水8〜9くらいの割合で薄めて、卵と合わせてレンジで加熱するだけです。割合は商品のラベル裏面に記載されている料理例を参考にしました。

普段作っている茶碗蒸しは、顆粒だしをお湯で溶かして、冷まして、卵液を作って…と、地味に工程が多い料理。でもこれは卵と混ぜるだけでOKなので、かなり時短です。

最初は加熱時間が長かったようで、少し“す”が入ってしまいました。次に200Wでじっくり加熱してみたところ、レンジでもぷるぷる食感に。口当たりもなめらかで、見た目もきれいに仕上がりました。

手間を減らしているのに、だしの風味はしっかり。「今日はラクしたいけれど味は妥協したくない」「味付けを考えるのが面倒…」という日にもかなり助かります。

今回は、ダイソーの『ワダカン 昆布つゆ白だし』をご紹介しました。1本300mlで、一人暮らしや少人数世帯でも使い切りやすいサイズ感も使い勝手の良いところ。

だしを取ったり、調味料を何種類も計ったりする手間が減るので、忙しい日ほどありがたさを実感しやすい1本です。ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。