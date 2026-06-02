日本道路交通情報センターによりますと、きょう（2日）午前10時20分ごろ、岡山市中区平井の国道2号で大型トラック2台と軽自動車など車4台が絡む事故がありました。

【現場の画像を見る】大型トラック2台と軽乗用車1台、乗用車1台の多重事故【国道2号】

消防によりますと、きょう午前10時20分ごろ「トラック2台と車2台の多重追突事故が発生した」と通報があり、救急車や救助車など7台が現場に向かい、救助活動が行っているということです。

トラック2台に乗用車が挟まれ車内にいる人を救助

消防によりますと、車がトラック2台に挟まれていて、車内にいる人が閉じ込められた状況だったということです。



警察によりますと、大型トラック2台と軽乗用車1台、乗用車1台のあわせて4台の多重追突事故で、軽乗用車に乗っていた人が重体のもようだということです。



この事故の影響で、午前10時35分から現場付近の国道2号上りが通行止めとなっています。

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