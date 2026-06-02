買っとくと楽だよ！もう限界…ってときの救世主！SNSで人気のアレにピッタリな100均容器

SNSで人気の週末作り置き冷凍弁当は、仕事で疲れてへとへと…というときに便利。そんな作り置き弁当の保存にぴったりなアイテムを、ダイソーで発見しました！ご飯をしっかり分けられる、仕切りが付いた便利な容器。冷凍も電子レンジも食洗器もOKで、家事が楽になります。限界なときは便利グッズに頼っちゃいましょう！

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商品情報

商品名：ミールプレップ容器 sikiri2

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：208×140×H50mm

容量：計640mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965534355018

SNSで人気の作り置き弁当にぴったり！ダイソーの『ミールプレップ容器』

疲れて帰ってきたときはご飯を作るのが面倒。でも健康はちゃんと意識したい…そんなときに便利なアイテムをダイソーで発見しました。

それが、こちらの『ミールプレップ容器 sikiri2』という商品。SNSで人気の週末作り置き冷凍弁当にもピッタリな、仕切り付きの保存容器です。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。

容量は計640mLと、一食分にちょうどいいサイズ。冷凍庫OKなだけでなく、電子レンジ、食洗機・乾燥機の使用も可能で、スペックが高い点も魅力です。

ちなみに、仕切りが3か所あるいは4か所のバージョンも販売されていました。仕切りの関係で容量は微妙に違いますが、容器自体の大きさは同じです。

仕切りでしっかりと分けられるため、ご飯とおかずの味が混ざらないのがとても良いです！おかずの汁気でご飯がべちゃべちゃになったりもしないので、加熱後も美味しくいただけます。

仕事でへとへと…というときも週末に作り置きしておけば、お家に帰ったらチンするだけ。ご飯も一気にレンジアップできて時短になります。

洗い物もこれ1つなので、平日の負担を一気に減らせて楽ちんですよ！

重なりが良くすっきり収まる◎持ち運びはちょっとした工夫が要るかも…！

重なりが良いので冷蔵庫・冷凍庫内でもすっきり収まります。また、パッキンがない構造のため、洗いやすいのも嬉しい限り。

ただ、持ち運び用のお弁当箱にも使えるとは思いますが、パッキンがない分汁漏れの懸念が…。持ち運ぶ際には、おかずの下に鰹節を敷くなど、汁気をなるべく出さない工夫が必要です。

今回は、ダイソーで見つけた『ミールプレップ容器 sikiri2』をご紹介しました。

「今日はもう限界…」そんなときの救世主になってくれる優秀アイテム！余った晩御飯を詰めるだけでも簡単にストックできておすすめです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。