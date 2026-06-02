200円って逆に申し訳ない！「可愛いだけじゃない！」クオリティの高い大当たり商品

ダイソーで見つけた植木鉢のクオリティが高くて驚きました！小さな観葉植物や、多肉植物の寄せ植えにちょうどいいサイズ。排水穴も付いているので安心です。シンプルながらデザインも凝っていて、お部屋に馴染みやすく、それでいて程よい遊び心をプラスしてくれますよ！これが200円で買えるなんてコスパが良すぎます♡

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商品情報

商品名：植木鉢（トイ・ストーリー）3号 9cm

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480793245

トイ・ストーリー好きにはたまらない♡ダイソーの植木鉢が高クオリティ！

植木鉢の種類が豊富なダイソー。最近はディズニーデザインの植木鉢も増えてきていますが、先日可愛すぎる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、園芸グッズ売り場で見つけた『植木鉢（トイ・ストーリー）3号 9cm』。

「トイ・ストーリー」の人気者リトル・グリーン・メンのイラストがプリントされた、デザイン性の高い植木鉢です。ちなみに、バズとウッディのデザインもありました。

ディズニーデザインのアイテムなのに、なんと価格は220円（税込）とお手頃！購入しやすい価格帯で嬉しいです。

直径約9cmの、3号サイズの植木鉢。小さな観葉植物や、多肉植物の寄せ植えなどにもピッタリなサイズ感です。

小さいですが、しっかりと排水穴もあります。受け皿が付いていないので、別で用意する必要があります。

フェイクグリーンを植えてインテリアとして飾ってみました。さりげないデザインで、空間に遊び心をプラスできます。

色味が落ち着いており、お部屋にもなじみやすいデザイン。可愛いリトル・グリーン・メンのイラストに癒されます♡

インパクト大で可愛すぎる♡立体デザインの植木鉢もおすすめ！

トイ・ストーリー好きな方には、インパクト大な立体デザインの植木鉢『立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm』もおすすめです！

こちらもダイソーで販売されている商品ですが、まるでディズニー公式ストアで販売されていてもおかしくないクオリティの高さです。しかも、価格は550円（税込）とお財布に優しいです！

こちらは直径12cmの4号サイズとなっています。やや小さめですが排水穴もしっかりと付いています。

本物の植物を植えたり、フェイクグリーンの鉢カバーにしたり、デスク周りの小物入れやキャンディポットとして使ったり…さまざまな楽しみ方ができるのが魅力♡

パッと目を惹くデザインで、空間が一気に賑やかに。アメリカン雑貨のような雰囲気もあり、インテリア映え抜群です！

今回は、ダイソーの『植木鉢（トイ・ストーリー）3号 9cm』と『立体タイプ（トイ・ストーリー）エイリアン4号 12cm』をご紹介しました。

どちらもリトル・グリーン・メン愛を感じられる、可愛くてお部屋が華やかになる便利なアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。