「むずかしいこと、しらんぷりん♪」ペコちゃんがサンリオの人気者30周年を祝うひと月限定コラボ

不二家洋菓子店が、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と、2026年6月1日から30日の期間限定でコラボレーション。コラボ商品を発売するほか、店頭のペコちゃん人形や店内もポムポムプリンを祝う1カ月となる。

※すべて価格は税込み

愛されて30年！ 現代人を癒してくれるポムポムプリン

ポムポムプリンは1996年にデビュー。こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。“だれとでもなかよくなれちゃうこと”が特技で、友達がたくさんいる。ハムスターのマフィンやリスのベーグル、ネズミのスコーンなど、友達のキャラクターたちは“チームプリン”、通称“ちむぷり”と名付けられている。

30周年のテーマは「むずかしいこと、しらんぷりん♪」。忙しい日々を送る現代人に「いったん難しいことは忘れて、のんびり一息つこうよ」と呼びかけてくれる、ポムポムプリンらしい優しさに溢れた世界観だ。

“ポムっと一息”つこう！ プリン風味のマカロンやケーキ

「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」

30周年のグッズやコラボが次々と展開されていて、不二家洋菓子店とのコラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。勉強、仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう、というメッセージを込められている。スイーツを食べて、梅雨時のおやつタイムを楽しもう。

ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー） 321円 ※2026年6月1日発売

ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー） 321円 ※2026年6月1日発売

30周年をペコちゃんとマカロンでお祝い！ ポムポムプリンをプリントし、カラメル香るプリンガナッシュをサンドしたプリン味と、ペコちゃんをプリントし、ミルキーガナッシュをサンドしたミルキー味の2種類のマカロンのアソート。

ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ 626円 ※2026年6月12日発売

ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ 626円 ※2026年6月12日発売

黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、上面にはカラメルグラサージュを流し込んだ。プリン風味のクリームで飾った、プリン尽くしのケーキ。コラボデザインのかわいいペーパープレート付きでお祝いを盛り上げる。

おかしポーチ（ポムポムプリン） 1320円 ※2026年5月29日発売

おかしポーチ（ポムポムプリン） 1320円 ※2026年5月29日発売

オリジナルステッカー

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインのポーチに、不二家の人気菓子を詰め合わせた。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付き。サイズ：約縦110×横170×マチ60mm

【詰め合わせ内容】ミルキー：5粒、カントリーマアム（バニラ）：2枚、ホームパイ：4枚（2包）、ハートクッキー（バターアーモンド）：2枚、オリジナルステッカー：1枚

ミルキー缶（ポムポムプリン） 770円 ※2026年6月1日発売

ミルキー缶（ポムポムプリン） 770円 ※2026年6月1日発売

オリジナルステッカー

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインの丸缶に、ミルキーが19粒入ったミルキー缶。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付き。サイズ：約直径110×高さ50mm

コラボ商品を3点以上購入すると、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーが1枚もらえる。対象商品は「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」、「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」、「おかしポーチ（ポムポムプリン）」、「ミルキー缶（ポムポムプリン）」、「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いシュークリーム（プリン味）」、「パラソルチョコ缶（ポムポムプリン）」。なくなり次第終了となる。

オリジナルデザインショッパー

店頭ペコちゃんがポムポムプリン仕様に！ 店内では映像やアナウンスも

そしてコラボを記念し、不二家洋菓子店内もポムポムプリン一色に（※一部店舗を除く）。店頭のペコちゃんはポムポムプリンをイメージしたオリジナルカチューシャを着用。ポムポムプリンと友達が登場するオリジナルの店頭ムービーが放映され、店内アナウンスも放送される。アナウンスでは、「難しいことは置いておいて、不二家のケーキを食べてのんびり一息ついちゃおう」というメッセージをポムポムプリンとマフィンが伝えてくれるそう。

ペコちゃん ※イメージ画像

また『不二家 数寄屋橋店』では、コラボ期間限定でポムポムプリンのデザインに大変身。ポムポムプリンと友だちが店に遊びにきたようなデザインとなっている。さらに、同期間中に銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」では、オリジナルデザインの映像を放映。点灯時間は、2026年6月1日から30日の16時から22時の間、毎時00から04分、30から34分と、21時56分から22時。

不二家数寄屋橋店 コラボラッピングイメージ

ペコちゃんビジョン ※イメージ画像

さらに『Sanrio NISHIGINZA店』で税込み1000円以上購入したレシートを、『不二家 数寄屋橋店』で提示するとオリジナルデザインステッカーが1枚もらえる。当日のレシートのみ有効となっているので、銀座散策の際に訪れてみては。

『Sanrio NISHIGINZA店』コラボステッカー

【画像】ポムポムプリン30周年をペコちゃんもお祝い！ 一息つける、プリン風味のマカロンやケーキなど（11枚）