今年２月から４月にかけ、山形市に住む５０代の男性が、現金１９０万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと山形市の５０代の男性は、今年２月中旬、サイト上に表示された「優良株を教える」という内容の広告から、証券会社のアナリストを自称する人物（LINEアカウント「佐藤○○」）とつながり、株式投資のアドバイスを受けたということです。

その後、男性は「佐藤」から「上昇する株を自動判別する『KOSOKU』というアプリがある」「多くの投資家を集めて個別株に買い注文することで株価を上昇させる仕組みだ」「利益率は投資額の７％だ」などと言われました。

男性はその話を信用しアプリをインストールした上で、「佐藤」から紹介されたLINEアカウント「Kosoku公式カスタマーサポート」から指定された口座に現金を振り込んだということです。

■出金依頼するも先延ばしされ...

しかし、ウェブサイト上では利益が出ていたものの、出金依頼をしたところ先延ばしされたため男性は不安に思い、警察に相談したところ被害に気付きました。

警察は、これは「SNS型投資詐欺」の手口だとして、SNSで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意するよう呼びかけています。