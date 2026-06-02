「女性が担当するのは非常に難しい」全仏OP、熱狂的な観客制御をめぐる女性主審に関して性差別的な発言を行った選手に1200万の高額罰金「明らかに容認できない」

パラグアイ出身のバジェホは全仏オープンの不規則発言で罰金を科せられた(C)Getty Images

現在行われているテニスの全仏オープンで性差別的な発言をしたとしてパラグアイの選手に罰金が課されたと海外メディアが報じている。

【動画】大坂なおみのド派手ファッション 世界の度肝を抜いた入場シーンをチェック

英メディア『Daily Mail』では今回の問題を「テニス選手が性差別の嵐の中心に立ち、フレンチオープン史上最大の罰金を科される」とタイトルをつけ報じている。

記事の中ではパラグアイ出身のアドルフォ・ダニエル・バジェホは、2回戦で地元フランスのモワーズ・クアメに敗れた後に主審を務めたブラジル人女性審判に関して「この種の試合は男性の審判が必要で、女性が担当するのは非常に難しい」「非常に要求の厳しい観客で、観客に逆らうにはかなりの力が必要なので、男性が審判を務めなければならない」と地元フランスの選手を応援する熱狂的な観客制御のためには男性審判が好ましいと発言したが、この発言が「性差別の嵐を巻き起こした」として罰金を科せられたという。