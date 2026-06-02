Z世代が選ぶ「温泉施設が似合う有名人」ランキング！ 3位は「高地優吾」、2位は「M!LK」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）5538人を対象に「温泉施設が似合う有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は、アイドルグループ・SixTONESの高地優吾（※高ははしごだか）さんでした。
温泉ソムリエの資格を所持しており、メディアでのロケや発言を通じて温泉の知識が豊富なイメージが定着しています。穏やかなキャラクターが温泉のゆったりとした雰囲気とマッチしている点も支持されました。
2位は、ダンスボーカルグループ・M!LKでした。
鍛えられた身体が温泉に映えるという声や、実際にメンバーで温泉を楽しむ動画コンテンツの印象が強く残っています。「お風呂上がりには牛乳（ミルク）が必須だから！」といった、お風呂上がりの定番である牛乳とグループ名を結びつけたユニークな回答も寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
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3位：高地優吾（SixTONES）
3位は、アイドルグループ・SixTONESの高地優吾（※高ははしごだか）さんでした。
温泉ソムリエの資格を所持しており、メディアでのロケや発言を通じて温泉の知識が豊富なイメージが定着しています。穏やかなキャラクターが温泉のゆったりとした雰囲気とマッチしている点も支持されました。
2位：M!LK
2位は、ダンスボーカルグループ・M!LKでした。
鍛えられた身体が温泉に映えるという声や、実際にメンバーで温泉を楽しむ動画コンテンツの印象が強く残っています。「お風呂上がりには牛乳（ミルク）が必須だから！」といった、お風呂上がりの定番である牛乳とグループ名を結びつけたユニークな回答も寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)