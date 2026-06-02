コスメ・デ・ボーテは、ジェル風仕上がりのワンコート60秒速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から、ハンズ50周年を記念した限定色を、6月26日に全国のハンズで順次販売する。​

ハンズ50周年を記念した限定色「H01 ルミナスミューズ」は、やさしいくすみピンクに多色ラメを重ね、アニバーサリーにふさわしい、上品かつ華やかな輝きを表現した。​

ミューズの名の通り、ふとした仕草の中でさりげなく視線を引きつけるようなスモーキーピンクになっている。​

「ジーニッシュマニキュア」（8ml）「H01 Luminous Muse（ルミナスミューズ）​」は、多色ラメが輝く心踊るスモーキーピンクとのこと。全国のハンズ店舗およびハンズネットストアで順次販売を開始する（店舗によって展開時期が異なる）。 ​

2017年、「もっと気楽にネイルができる製品があればいいのに・・・」という同社社員の一声をきっかけに誕生した「ジーニッシュマニキュア」。忙しい人でも簡単に時短でネイルを楽しめるよう、ジェルネイル成分（ジカルバミン酸ジHEMAトリメチルヘキシル（被膜形成成分））を配合しながら、ワンコート60秒の速乾性を可能にした。​



「ジーニッシュマニキュア」

「もっと手軽にセルフネイルを楽しみたい」「キレイな仕上がりを持続させたい」、そんなマニキュア派のwishに応える、ジェル発想の進化系マニキュアになっている。また、マニキュアでありながらジェルのツヤ感や持ちの良さを実現する、ライト硬化不要のジェル風マニキュアとして、いいとこ取りの同商品。UV／LEDライト不要、除光液で簡単オフ、パラベン・トルエンフリーの爪への負担や使用感を配慮して開発している。​

ジーニッシュマニキュアのポイント​は、忙しい朝や外出前でも安心してネイルを楽しめる、驚きの速乾性。ワンコート塗ってからわずか60秒で乾くので、慌ただしい日常の中でも気軽にネイルカラーを楽しむことができる。​

​ジェルネイル成分配合のため光を通さない遮光ボトルを採用し、サロン級のツヤめく仕上がりと持ちの良さ（個人差がある​）を両立した。普通のマニキュアでは物足りない人にも満足できるツヤ感とキープ力に配慮した仕上がりになっている。​

肌なじみの良いニュアンスカラーを中心に、トレンドを意識したカラーラインアップで、大人の女性の指先を美しく彩る。指先から洗練された印象を演出し、ファッションやシーンに合わせた多彩なネイルスタイルを楽しめる。​

［小売価格］1210円（税込）

［発売日］6月26日（金）

コスメ・デ・ボーテ＝https://shop-cosmedebeaute.com