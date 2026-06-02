森永製菓は、ザクザクで軽い独自食感とノンフライ製法が特長のポテトスナック「ポテロング」から、ガーリックの香りとラー油のピリ辛があとを引く「ポテロング＜ガーリック香るラー油味＞」を6月2日からコンビニエンスストア・駅売店で先行発売し、6月23日から全ルートで発売する。

ラー油およびガーリックオイルを使用することで、最初にガーリックの香りが広がり、後半でラー油のじんわりとした辛さが感じられる、連食性のある味わいに仕上げた。黒×赤を基調にしたメリハリのあるパッケージで、店頭でも味わいを直感的に訴求する。お酒との親和性が高く、スポーツ観戦やおうち時間の“つまみ”にもおすすめの商品になっている。

初夏のスポーツ観戦やお酒のおともにぴったりの、ガーリックの香りとラー油のピリ辛があとを引く味わいの商品の発売によって、消費者に笑顔を届けていく。

商品特長は、ザクザクで軽い独自食感×ノンフライ製法のポテトスナック。ガーリックオイルとラー油を使用し、最初にガーリックが香り、後半でラー油のピリ辛が広がる“連食性”のある味設計になっている。黒×赤を基調に、ラー油とにんにくのシズルを大胆に配した限定デザインとのこと。お酒（ビール、ハイボールなど）と、ガーリックの香りとラー油のピリ辛が相性抜群となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア・駅売店先行：6月2日（火）

全国・全ルート拡大：6月23日（火）

森永製菓＝http://www.morinaga.co.jp